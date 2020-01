Bancari e petroliferi mandano in rosso il FTSEMib

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano ribassi superiori al punto percentuale. Tra i titoli minori spicca il progresso di Safilo

30 gen 2020 ore 12:40

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano ribassi superiori al punto percentuale. Pierre Veyret – analista tecnico di ActivTrades - ha segnalato la crescente preoccupazione per l'impatto che il coronavirus avrà sull’economia cinese e mondiale. "La situazione sta ora iniziando ad avere un impatto significativo sulle previsioni degli analisti e degli economisti sulla crescita della Cina, un fattore sgradito agli operatori di borsa", ha evidenziato l'esperto. Intanto, oggi è terminata la tre giorni di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato due Btp con scadenza a 5 e 10 anni per un ammontare di 6 miliardi di euro: il rendimento del decennale è sceso sotto l’1%.

Alle 12.35 il FTSEMib era in flessione dell'1,17% a 23.882 punti, dopo essere sceso fino a 23.801 punti in avvio di giornata. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in calo dell'1,13%. Intonazione negativa anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,83%) e per il FTSE Italia Star (-1,01%).

L’euro si conferma poco sopra gli 1,1 dollari, mentre il bitcoin si è avvicinato ai 9.500 dollari (circa 8.500 euro).

Lo spread Btp-Bund rimane sotto i 140 punti.

Vendite sui titoli del settore bancario.

Male il BancoBPM (-2,38% a 1,973 euro). Alcune agenzie stampa hanno riportato le dichiarazioni del numero uno dell’istituto, Giuseppe Castagna, a margine di un incontro a Milano. Il manager ha anticipato che il piano industriale che sarà presentato il 3 marzo non prevede operazioni straordinarie e sarà focalizzato sulla crescita dei ricavi e sul taglio dei costi.

Performance simile per il Monte dei Paschi di Siena (-2,32% a 1,769 euro). Secondo MF per il portafoglio di 30 immobili messo sul mercato dall'istituto senese sarà una sfida tra Blackstone e Hines (in tandem con Ardian). In particolare, il quotidiano finanziario ha segnalato che "il colosso americano affiancato da Mediobanca e da Lazard avrebbe ritoccato al rialzo la proposta (inizialmente fissata in una forchetta compresa tra 250 e 300 milioni) per aggiudicarsi l'intero portafoglio".

Leonardo scende dello 0,94% a 11,1 euro. La società aerospaziale ha siglato con Cassa Depositi e Prestiti (CDP) un contratto di finanziamento per un importo massimo pari a 100 milioni di euro.

Male i titoli del settore petrolifero dopo che il prezzo del petrolio a New York è scivolato a 52 dollari al barile.

Spicca il ribasso di Tenaris, in flessione del 2,72% a 9,726 euro.

Tra i titoli minori spicca il progresso di Safilo Group (+9,88% a 1,09 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo). La società ha esaminato le vendite preliminari delle attività in continuità del gruppo per l'esercizio 2019, chiuso con un giro d'affari pari a 939 milioni di euro, in crescita del 3,1% a cambi correnti e dello 0,9% a cambi costanti, rispetto ai 910,7 milioni di euro registrati nel 2018. Safilo ha confermato per il 2019 un margine EBITDA adjusted delle attività in continuità del 5,5%

All’AIM Italia, Italia Independent Group anche oggi non riesce a fare prezzo. Borsa Italiana ha comunicato che dal 30 gennaio 2020 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Italia Independent Group non sarà consentita l'immissione di ordini senza limite di prezzo (ordini al meglio).