Previsto un avvio lievemente positivo per le borse europee

30 ago 2021 ore 07:44

Si attenda una partenza in frazionale progresso, a giudicare dall'andamento dei future sui principali indici europei, per le maggiori piazze finanziarie del Vecchio Continente. Poco da segnalare dall'agenda macroeconomica odierna.

I principali indici azionari statunitensi hanno registrano progressi nell'ordine del punto percentuale nella seduta di venerdì. Wall Street era in attesa dell'intervento di Jerome Powell, numero uno della FED, all’annuale simposio dei banchieri centrali di Jackson Hole. Il banchiere non ha fornito tempistiche puntuali sulla riduzione degli acquisti di titoli di stato e ha segnalato che, sulla base di diversi indicatori, gli attuali livelli di inflazione dovrebbero essere temporanei. In chiusura il Dow Jones ha registrato un progresso dello 0,69% a 35.456 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato lo 0,88% a 4.509 punti, poco sopra al precedente massimo storico di 4.506 punti. Segno più anche per il Nasdaq (+1,23% a 15.129 punti, con il nuovo massimo storico che batte il precedente a 15.103 punti).

A Piazza Affari occhi puntati sui bancari. Il Sole24Ore in edicola sabato 28 agosto scriveva che Mediocredito Centrale sarebbe interessato a vagliare gli attivi di Monte dei Paschi di Siena destinati a rimanere fuori dal perimetro di interesse in una possibile integrazione con UniCredit. Il focus dell'istituto riguarderebbe in particolare le filiali di Sicilia e Puglia. Ancora da definire, invece, la struttura societaria dell'operazione.

CNH Industrial ha annunciato la finalizzazione di un accordo per acquisire il 90% del capitale sociale della Sampierana, una società italiana specializzata nello sviluppo, produzione e vendita di macchine movimento terra, sottocarri e parti di ricambio e per ottenere il 100% del controllo dell'azienda nel corso dei quattro anni successivi al closing dell'operazione. Il corrispettivo per l'intera acquisizione sarà pari a 101,8 milioni di euro. Il perfezionamento dell'operazione è atteso nel quarto trimestre 2021.

Da monitorare anche il titolo Juventus, dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.