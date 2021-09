Piazza Affari in calo dopo l'occupazione Usa

Si amplia il calo di Piazza Affari dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione Usa. Le nuove buste paga di agosto sono state inferiori alle attese degli analisti

3 set 2021 ore 15:47

Si amplia il calo di Piazza Affari dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione Usa. I principali indici internazionali hanno preso la via del ribasso. Secondo quanto riportato dal Dipartimento del Lavoro USA, nel mese di agosto 2021 l'economia statunitense ha evidenziato un incremento di 235mila nuovi posti di lavoro non agricoli. Il dato è stato sensibilmente inferiore al consensus degli analisti che stimavano un incremento compreso tra i 750 e gli 800mila posti di lavoro. In forte calo il tasso di disoccupazione, che è sceso al 5,2% dal 5,4% del mese precedente. Era previsto proprio al 5,2%.

Alle 15.40 il FTSEMib perde lo 0,87% a 26.006 punti mentre l'All Share arretra dello 0,84%. In calo anche il Mid Cap (-0,73) e lo Star (0,61%).

Tra i singoli titoli del FTSEMib ci sono azioni che registrano variazioni ampie, come Moncler (-2,33%) e Interpump (-2%).

In calo Generali (-0,52%). Secondo quanto riporta il quotidiano Il Sole24Ore, accanto all'ipotesi di un altro mandato (il terzo) di Philippe Donnet ci sarebbe l'opzione che vede la nomina - a capo del Leone di Trieste - di un tandem formato da Luciano Cirinà e Sandro Panizza.

Ha invertito rotta nel pomeriggio Webuild (-0,26%). La società ha comunicato in prima mattinata di essersi aggiudicata un contratto da 1,26 miliardi di euro per la progettazione esecutiva e la costruzione di due tratte dell’Autostrada Pedemontana Lombarda, la Tratta B2 (12,7 chilometri, da Lentate sul Seveso a Cesano Maderno) e la Tratta C (20 chilometri, da Cesano Maderno alla tangenziale est di Milano A51). Webuild, in quota al 70%, è a capo del consorzio con Pizzarotti. Con questo nuovo contratto, si attesta ad oltre 10 miliardi di euro il valore consolidato delle aggiudicazioni di Webuild, dei contratti in corso di finalizzazione e di quelli in cui risulta migliore offerente dall’inizio del 2021 ad oggi. Nel frattempo il Corriere della Sera scrive di una commessa da 200 milioni di euro negli Usa.

In evidenza Rai Way (+4,32%) molto vicino ai massimi di giornata. Alla base del progresso alcune indiscrezioni di stampa che rilanciano la possibilità che possa tornare in auge l'ipotesi di integrazione con EI Towers.