Piazza Affari, il FTSEMib oscilla sulla parità

Gli operatori sono in attesa delle indicazioni di politica monetaria della FED. Ottima giornata per Ferrari. Bene anche NEXI. Debutto spumeggiante per Medica

3 nov 2021 ore 10:29

Variazioni minime per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, in attesa delle indicazioni di politica monetaria della FED.

Alle 10.25 il FTSEMib era in rialzo dello 0,08% a 27.212 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,09%. Segno più per il FTSE Italia Mid Cap (+0,23%) e per il FTSE Italia Star (+0,8%).

Il bitcoin è tornato oltre i 63.000 dollari (circa 54.500 euro).

Lo spread Btp-Bund rimane sotto i 125 punti.

L’euro resta sotto gli 1,16 dollari.

IntesaSanpaolo protagonista di seduta (-0,18% a 2,5075 euro). Nel corso della giornata l’istituto guidato da Carlo Messina comunicherà i risultati finanziari del terzo trimestre 2021.

Minimo rialzo per Stellantis (+0,02% a 17,472 euro). Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di ottobre 2021 in Italia sono state immatricolate poco più di 101mila vetture, in calo del 35,7% rispetto alle oltre 157mila dello stesso periodo dello scorso anno. Anche Stellantis ha registrato un forte calo delle vendite. Secondo quanto riportato dalle principali agenzie stampa a ottobre 2021 le immatricolazioni del gruppo sono state pari a quasi 36mila unità (-41,7%). Di conseguenza, la quota di mercato di Stellantis si è attestata al 35,3%.

Ottima giornata per Ferrari (+3,57% a 220,7 euro). Dopo la diffusione dei dati trimestrali alcune banche d'affari hanno rivisto al rialzo il target price sul titolo del Cavallino Rampante.

Intonazione positiva per NEXI (+0,42% a 14,43 euro), dopo la pesante correzione subita negli ultimi giorni. Il prezzo del titolo è passato dai 17,61 euro del 26 ottobre ai 14,37 euro della chiusura del 2 novembre 2021.

Intercos registra una flessione dell'1,41% a 14,394 euro, dopo il balzo del 16,8% messo a segno nel giorno del debutto a Piazza Affari.

All’Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) Medica registra un balzo del 32% a 35,65 euro, nel giorno del debutto. Il titolo era stato collocato a 27 euro per azione, per una capitalizzazione iniziale di 114 milioni di euro.