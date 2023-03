Le borse si preparano a partire in rialzo

Focus su Inwit. Salvatore Ferragamo potrebbe registrare variazioni importanti. Il bitcoin è crollato a 22.500 dollari (circa 21.000 euro).

3 mar 2023 ore 08:49

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana con rialzi frazionali, in scia alla chiusura positiva di Wall Street. Il Dow Jones ha messo a segno un rialzo dell'1,05% a 33.004 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato lo 0,76% a 3.981 punti. Segno più anche per il Nasdaq (+0,73% a 11.463 punti).

La borsa di Tokyo ha chiuso la settimana con una seduta positiva. L’indice Nikkei ha guadagnato l’1,56% a 27.927 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.655 punti e un massimo di 27.961 punti.

Il bitcoin è crollato a 22.500 dollari (circa 21.000 euro).

L’euro si attesta oltre gli 1,06 dollari.

Focus su Inwit. La società ha comunicato i risultati finanziari del 2022, esercizio chiuso con ricavi e redditività in crescita. Inoltre, il management ha approvato il piano industriale per il periodo 2023/2026 e ha aggiornato la politica dei dividendi.

In evidenza anche Prysmian. La società ha comunicato di essersi aggiudicata due commesse del valore complessivo di circa 1,8 miliardi di euro assegnate dal gestore dei sistemi di trasmissione olandese TenneT per due progetti di connessione della rete elettrica. I contratti vanno a incrementare il valore totale del portafoglio ordini del gruppo, portandolo a circa 8,5 miliardi di euro.

Salvatore Ferragamo potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. La società del lusso ha comunicato i risultati finanziari dell’esercizio 2022, chiuso con ricavi in forte crescita ma redditività in peggioramento. Il management ha proposto la distribuzione di un dividendo di 0,28 euro.

Fincantieri potrebbe essere tra i protagonisti di giornata. La società ha comunicato che la controllata Vard ha firmato il contratto con un nuovo cliente per la costruzione di quattro Commissioning Service Operation Vessels. La commessa ha un valore complessivo di circa 250 milioni di euro.