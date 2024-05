Le banche mandano in rosso il FTSEMib

Performance decisamente positive, invece, per Stellantis e Telecom Italia TIM. Il bitcoin è balzato a 61.000 dollari (oltre 56.500 euro).

3 mag 2024 ore 15:14

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali nell'ultima seduta della settimana. Gli operatori erano focalizzati sui dati sull’occupazione negli Stati Uniti. "Il dato se si discostasse in modo significativo dalle previsioni, potrebbe anche spostare gli equilibri e soprattutto le decisioni della Fed", aveva avvertito Saverio Berlinzani, Senior Analyst di ActivTrades. L'esperto ha aggiunto che attualmente, i mercati indicano una maggiore probabilità che il primo taglio dei tassi avvenga a novembre, anziché a settembre.

Alle ore 15.10 il FTSEMib perdeva lo 0,09% a 33.705 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 33.683 punti e un massimo di 33.898 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in flessione dello 0,06%. Segno più, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,48%) e per il FTSE Italia Star (+0,85%).

Il bitcoin è balzato a 61.000 dollari (oltre 56.500 euro).

Lo spread Btp-Bund oscilla intorno ai 130 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso del 3,8%.

L’euro ha superato gli 1,075 dollari.

Scattano le vendite sui titoli del settore bancario.

In forte ribasso IntesaSanpaolo (-0,67% a 3,55 euro). L'istituto guidato da Carlo Messina ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre 2024, che, a detta del management, evidenziano la capacità dell'istituto di generare una solida redditività sostenibile, con un utile netto pari a 2,3 miliardi di euro, pienamente in linea con l’obiettivo di oltre 8 miliardi per l’anno in corso. IntesaSanpaolo ha confermato le previsioni finanziarie relative al 2024 e le indicazioni sulla futura politica di remunerazione degli azionisti.

Performance peggiori per il Monte dei Paschi di Siena (-5,5% a 4,52 euro) e per il BancoBPM (-3,4% a 6,084 euro).

Stellantis registra un rialzo dell'1,38% a 20,255 euro, dopo la forte correzione subita nelle precedenti due sedute. Il Ministero dei Trasporti ha comunicato che nel mese di aprile 2024 in Italia sono state immatricolate 135.353 vetture, in aumento del 7,52% rispetto alle 125.884 dello stesso periodo dello scorso anno. In leggero calo, invece, le vendite di Stellantis. Ad aprile 2024 le immatricolazioni del gruppo sono state pari a circa 42,5mila unità, in flessione dell'1%. Di conseguenza, la quota di mercato di Stellantis si è attestata al 31,3%.

Performance positiva anche Telecom Italia TIM (+2,93% a 0,2283 euro) e STM (+2,81% a 37,285 euro).