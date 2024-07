Piazza Affari, gli indici guadagnano oltre l'1%

Andamento positivo per i titoli del settore bancario: brillano BPER Banca e Banca MPS. Telecom Italia TIM resta sotto i riflettori

3 lug 2024 ore 14:20

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano rialzi superiori al punto percentuale, in una seduta che vedrà Wall Street a mezzo servizio: il mercato azionario statunitense chiuderà in anticipo, alla vigilia della festività dell’Independence Day. Pierre Veyret -analista tecnico di ActivTrades - ha segnalato che l'indice STOXX50 si attesta al di sopra di 4.950 punti, avvicinandosi al livello psicologico dei 5.000 punti dopo il rimbalzo a 4.875 punti nella seduta del 2 luglio 2024. "Tuttavia, gli investitori non sono ancora fuori pericolo e la volatilità del mercato dovrebbe rimanere elevata per il resto della settimana, in quanto si profilano dati macro fondamentali", ha avvertito l'esperto.

Alle ore 14.20 il FTSEMib guadagnava l'1,33% a 33.926 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 33.614 punti e un massimo di 33.966 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in rialzo dell'1,34%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,6%) e per il FTSE Italia Star (+1,09%).

Il bitcoin è scivolato sotto i 60.500 dollari (poco meno di 56.000 euro).

Lo spread Btp-Bund oscilla tra i 140 e i 145 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è avvicinato al 4,05%.

L’euro si consolida oltre gli 1,075 dollari.

Andamento positivo per i titoli del settore bancario.

Brilla BPER Banca (+4,99% a 5,112 euro). Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob si apprende che dal 21 giugno 2024 Unipol (+3,08%) è accreditata di una partecipazione aggregata nell’istituto, pari al 24,621% del capitale. Nel dettaglio il 19,854% è relativo a diritti di voto riferibili ad azioni, mentre il restante 4,767% fa riferimento ad altre posizioni lunghe con regolamento in contanti (contratto derivato di tipo share swap con data di scadenza 25 febbraio 2028).

In evidenza anche il Monte dei Paschi di Siena (+7,47% a 4,966 euro). Il Sole24Ore ha ricordato che il 2 luglio 2024 è scaduto il lock up sulle azioni dell’istituto senese detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze.

Telecom Italia TIM resta sotto i riflettori, dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta precedente. Il titolo della compagnia telefonica guadagna lo 0,48% a 0,2321 euro.

Saipem (-2,33% a 2,348 euro) tra i pochi titoli in negativo al FTSEMib.

Al segmento STAR in altalena SYS-DAT, dopo il forte rialzo registrato nel giorno del debutto a Piazza Affari. Il titolo è in calo dello 0,01% a 3,65 euro.