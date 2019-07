Il FTSEMib guida il rialzo delle borse. Brillano banche e FCA

La Commissione Europea ha deciso di accantonare la possibilità di aprire contro l’Italia una procedura di infrazione per deficit eccessivo. Ancora in rialzo le utility

Intonazione positiva per Piazza Affari e per le principali borse europee a meta pomeriggio: Borsa Italiana è la migliore del Vecchio Continente, in scia al rally dei titoli del settore bancario dopo che la Commissione Europea ha deciso di accantonare la possibilità di aprire contro l’Italia una procedura di infrazione per deficit eccessivo. In forte calo anche lo spread tra Btp e bund che è sceso sotto i 210 punti. Intanto, ieri sono arrivate importanti nomine a livello europeo: in particolare, a succedere a Mario Draghi alla BCE sarà Christine Lagarde, direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Gli analisti di IntesaSanpaolo hanno evidenziato che Lagarde non ha esperienza di politica monetaria, e la sua nomina aumenterà la componente politica nel comitato esecutivo della banca centrale. "Anche se Christine Lagarde potrebbe mettere in atto delle modifiche marginali, ci aspettiamo che prosegua la politica super-accommodante intrapresa dalla BCE", ha segnalato Dave Lafferty, Chief Market Strategist di Natixis Investment Managers.

Alle 15.05 il FTSEMib era in progresso dell'1,89% a 21.797 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava l'1,79%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,16%) e per il FTSE Italia Star (+0,9%).

L’euro si mantiene poco sotto gli 1,13 dollari, mentre il bitcoin è rimbalzato oltre gli 11mila dollari (circa 10mila euro).

Lo spread tra Btp e bund è sceso sotto i 210 punti.

La contrazione dello spread ha riportato gli acquisti sui bancari.

IntesaSanpaolo sale del 2,68% a 1,9356 euro. Dalle comunicazioni periodiche diffuse dalla Consob si apprende che il 25 giugno BlackRock è diventato il secondo maggiore azionista dell’istituto con una quota del 5,005% del capitale; la partecipazione è detenuta in gestione non discrezionale del risparmio.

Performance migliori per il BancoBPM (+4,36% a 1,845 euro) e per UBI Banca (+3,63% a 2,4 euro).

Fiat Chrysler Automobiles guadagna il 3,04% a 12,676 euro. Gli analisti apprezzano i dati sulle immatricolazioni del gruppo negli Stati Uniti relativi al mese di giugno. Gli esperti hanno evidenziato che il dato sulle vendite dello scorso mese è stato il migliore degli ultimi 14 anni (con riferimento solo ai risultati di giugno).

Il calo del rendimento dei Btp (il saggio del titolo con scadenza a 10 anni è sceso sotto l’1,75%) continua a fare confluire acquisti sulle utility.

Anche oggi spicca il rialzo di Terna (+1,8% a 5,868 euro).

Unipol guadagna l'1,23% a 4,429 euro. Il Sole24Ore ha intervistato Carlo Cimbri, amministratore delegato della compagnia assicurativa. Il manager ha annunciato che al 30 giugno, come previsto dall’autorizzazione della Bce, Unipol è arrivata a possedere il 19,9% del capitale di BPER Banca. Del possibile interesse di BPER su Banca Carige, il manager ha detto che allo stato attuale non ci sarebbero le condizioni per fare un’operazione. In generale nel futuro della banca ligure dev’esserci una soluzione industriale all’interno di un gruppo bancario.

Salini Impregilo registra un rialzo del 2,78% a 1,851 euro. Il Corriere della Sera ha scritto che tra una decina di giorni “potrebbe prendere corpo Progetto Italia, il maxi-polo delle costruzioni attorno alla società. Oltre ad Astaldi (+2,47% a 0,7455 euro) in concordato, avrebbero manifestato il loro interesse e dovranno deliberare l’ingresso per incorporazione nel nuovo veicolo anche i costruttori Pizzarotti e Rizzani de Eccher e alcune attività di Condotte in amministrazione straordinaria. Il quotidiano ha evidenziato che Salini Impregilo avrà il supporto di Cassa Depositi e Prestiti, che metterà sul tavolo - in veste di azionista - quasi 300 milioni di euro.