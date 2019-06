FTSEMib subito in calo dell'1%

A Piazza Affari la politica italiana torna protagonista. Avvio negativo per i bancari, dopo che lo spread tra Btp e Bund ha toccato i 290 punti. In rosso anche FCA

3 giu 2019 ore 09:23

Piazza Affari e le principali borse europee rispettano le attese e iniziano la settimana con una seduta negativa. La politica italiana torna protagonista: gli analisti di IntesaSanpaolo hanno ricordato che "ha suscitato molto clamore l’approvazione del Parlamento di una mozione apparentemente innocua sul rimborso dei debiti commerciali della pubblica amministrazione, ma che includeva fra le possibili misure anche l’emissione di titoli di stato di piccola denominazione da conferire in pagamento (miniBot)".

Alle 09.15 il FTSEMib era in flessione dello 0,98% a 19.607 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,94%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,75%) e il FTSE Italia Star (-0,64%).

In forte ribasso i principali indici azionari statunitensi, in scia alle nuove tensioni commerciali alimentate da Donald Trump, che penalizzano in particolare i titoli del settore automobilistico. Il Dow Jones ha perso l'1,41% a 24.815 punti, mentre l’S&P500 ha subito una flessione dell'1,32% a 2.752 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-1,51% a 7.453 punti).

Avvio di settimana negativo per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la giornata con una flessione dello 0,92% a 20.411 punti.

L’euro è tornato oltre gli 1,115 dollari, mentre il bitcoin resta sotto gli 8.500 dollari (circa 7.500 euro).

Fiat Chrysler Automobiles registra una flessione dell’1,7% a 11,244 euro. Milano Finanza ha riportato alcuni retroscena sulla proposta di fusione tra Fiat Chrysler Automobiles e la francese Renault. Secondo quanto scritto sul settimanale finanziario “la decisione di Elkann di muovere sulla casa francese è avvenuta all'insaputa dei parenti”. Intanto, in serata il ministero dei Trasporti comunicherà il dato sulle immatricolazioni di automobili in Italia nel mese di maggio.

Avvio negativo per i bancari, dopo che lo spread tra Btp e Bund ha toccato i 290 punti.

Il BancoBPM inizia la giornata con una flessione dell’1,82% a 1,6425 euro. Affari&Finanza, l’inserto economico settimanale del quotidiano La Repubblica, ha intervistato Giuseppe Castagna, amministratore delegato dell’istituto. Il banchiere ha parlato delle strategie future di BancoBPM, definendo inevitabile una fusione per crescere ulteriormente. Tuttavia anche con le operazioni eventualmente valutabili la banca resterebbe più piccola rispetto ai colossi Unicredit e IntesaSanpaolo. Così, nel caso, BancoBPM si concentrerebbe sulle regioni più industrializzate dell’Italia.