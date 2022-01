Il FTSEMib consolida il rialzo all'1%

Focus su Iveco (nel giorno del debutto a Piazza Affari) e CNH Industrial. Tiscali non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 25,9%

3 gen 2022 ore 12:00

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato il 2022 con progressi nell'ordine del punto percentuale



Alle 12.00 il FTSEMib era in rialzo dell'1,15% a 27.662 punti, dopo aver toccato un massimo intraday a 27.735 punti in avvio di giornata. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava l'1,08%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,5%) e per il FTSE Italia Star (+0,01%).

Il bitcoin si attesta a 47.000 dollari (circa 41.500 euro).

Lo spread Btp-Bund resta oltre i 130 punti.

L’euro ha superato gli 1,135 dollari.

Focus su Iveco, nel giorno del debutto a Piazza Affari, in seguito alla firma dell’atto di scissione con CNH Industrial. Iveco registra una flessione del 9,59% a 10,18 euro, mentre CNH Industriale dale dello 0,2% a 15,06 euro. Borsa Italiana ha fornito i nuovi prezzi delle azioni ordinarie di CNH Industrial, in seguito all’assegnazione gratuita di azioni Iveco nel rapporto di una azione ordinaria Iveco ogni cinque azioni CNH Industrial detenute. Il prezzo di chiusura di giovedì 30 dicembre 2021 dei titoli CNH Industrial, pari a 17,07 euro, è stato rettificato a 14,845 euro, mentre il valore di riferimento di Iveco è stato indicato a 11,122 euro.

Spicca il progresso di Stellantis (+2,36% a 17,08 euro).

Ottima performance per il Monte dei Paschi di Siena (+2,62% a 0,9154 euro). L'istituto senese ha comunicato che proseguono i contatti con le autorità competenti (BCE, SRB e - per il tramite del Ministero dell’Economia e delle Finanze - DG COMP) in merito ai contenuti del piano industriale 2022-2026.

Spicca il forte progresso di Telecom Italia TIM (+2,4% a 0,4446 euro).

Balzo di Fiera Milano (+4,59% a 3,535 euro). La società ha comunicato di aver rivisto al rialzo alcuni target finanziari per il 2021, in seguito a contributi per 33,4 milioni di euro sul 2020 e 18,1 milioni di euro sul 2021, erogati a ristoro delle perdite sofferte nei due esercizi dovute all’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Tiscali non riesce a fare prezzo per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico del 25,9%. La società telefonica ha comunicato di aver avviato il progetto di integrazione con il ramo retail del Gruppo Linkem. Ad esito della fusione, Linkem diventerà titolare di una partecipazione al 62% del capitale di Tiscali. Nell’ambito dell’operazione è stata approvata una proposta di raggruppamento delle azioni Tiscali, nel rapporto di una nuova azione ogni 100 in circolazione.