Partenza in rosso per le borse europee

Avvio negativo, come nelle attese, per le principali piazze del Vecchio Continente dopo gli ultimi rialzi e la correzione delle borse Usa arrivata ieri in serata

29 mag 2020 ore 09:24

Avvio negativo, come previsto dai future in preapertura, per le principali piazze del Vecchio Continente dopo gli ultimi rialzi e la correzione delle borse Usa arrivata ieri in serata. A Piazza Affari occhi su FCA, Atlantia e bancari. In mattinata collocati titoli di stato (due BTP e un CCTeu) per un controvalore totale vicino ai 7,5 miliardi di euro.

Dopo le primissime fasi di contrattazione il FTSEMib perde lo 0,61% a 18.239 punti mentre l'All Share arretra dello 0,54%. In rosso anche il Mid Cap (-0,47%) e lo Star (-0,1%).

Chiusura negativa, ieri sera, per i principali indici azionari statunitensi, che sono scivolati sul finale di seduta. Il Dow Jones ha subito una flessione dello 0,58% a 25.401 punti, mentre l’S&P500 ha lasciato sul terreno lo 0,21% a 3.030 punti. Performance negativa anche per il Nasdaq (-0,46% a 9.369 punti). Seduta negativa per i maggiori gruppi social: Twitter ha perso il 4,45%, mentre Facebook ha ceduto l'1,61%.

In mattinata è scesa anche Tokyo (-0,18% per il Nikkei).

Partenza in calo per FCA (-2,24%) ieri sotto la lente di Moody's. Secondo quanto riportano le agenzie, intanto, Sace avrebbe dato il sua via libera alla concessione della garanzia pubblica sull'80% del prestito bancario da 6,3 miliardi di euro messo a disposizione da IntesaSanpaolo (-0,4%) per le attività italiane del gruppo italoamericano. Sarebbe ora atteso l'ok finale da parte del ministero del Tesoro.

Ancora alta l'attenzione sui bancari. La Repubblica ha intervistato il numero uno di UBI Banca (-0,39%), Victor Massiah, sull'ops di IntesaSanpaolo. Il manager ha dichiarato che l'istituto attende chiarezza sull'operazione, soprattutto sul verificarsi o meno della clausola MAC ("Material adverse change").

In flessione dell'1,01% Atlantia. Secondo quanto riporta Il Sole24Ore nella giornata di ieri la holding avrebbe dato la sua disponibilità ad aprire il capitale sociale della controllata Autostrade per l'Italia all'ingresso di nuovi soci con un ruolo di minoranza.

Focus anche sui club calcistici quotati - Juventus (+3,14%), Lazio (+6,58%) e Roma (+3,09%) - dopo la notizia dalla ripresa del campionato dal prossimo 20 giugno (e dellla Coppa Italia dal 13 giugno).