Il FTSEMib prosegue in rialzo (sui massimi di giornata)

29 apr 2020 ore 16:24

Dopo una mattinata con variazioni frazionali i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno intrapreso la via del rialzo nelle prime fasi delle contrattazioni del pomeriggio, nel giorno in cui la FED comunicherà le proprie decisioni in materia di politica monetaria. Domani sarà la volta della BCE.

Intanto, l’agenzia Fitch ha tagliato di un livello il rating sul debito sovrano dell’Italia, portandolo da “BBB” a “BBB-”; si tratta dell’ultimo livello prima del passaggio tra emittenti speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono passate da “Negative” a “Stabili”. Fitch ha giustificato la decisione con l’aumento del debito pubblico e del deficit in conseguenza all’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da coronavirus. In particolare, l’agenzia prevede un calo del Pil italiano dell’8% nel corso del 2020 e un balzo del rapporto Debito/Pil al 156%. Lo spread Btp-Bund è ritornato oltre il 230 punti dopo il taglio di Fitch.

Alle 16.20 il FTSEMib era in progresso dell'1,63% a 17.965 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 17.609 punti e un massimo di 17.999 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava l'1,44%. In territorio misto, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,3%) e per il FTSE Italia Star (-0,1%).

L’euro si attesta a 1,085 dollari, lo spread btp-bund a 228 punti

In generale rialzo i titoli del settore petrolifero, dopo la forte volatilità registrata dal prezzo del greggio nelle ultime sedute. ENI registra un progresso del 2,88%. Performance migliore per Saipem (+4,16%) mentre Tenaris avanza del 5,48%.

In altalena i titoli del settore bancario, in scia all'allargamento dello differenziale tra il decennale italiano e quello tedesco. UniCredit sale dello 0,59% mentre IntesaSanpaolo avanza dell'1,2%.

Ancora bene il risparmio gestito con Azimut (+3,4%) e Banca Mediolanum (+4,1%).

Ottima peformance per Prysmian (+3,07%). Il Sole24Ore ha riportato le dichiarazioni dell’amministratore delegato del gruppo, Valerio Battista, secondo cui l’attività dell’azienda potrebbe tornare a pieno regime nei prossimi mesi, dopo che gli impianti in Cina sono tornati a essere completamente operativi. Il manager ha anticipato che il rallentamento dell’attività nelle scorse settimana avrà un impatto sui risultati del gruppo relativi al secondo trimestre del 2020: di conseguenza, alla luce dei risultati semestrali Prysmian fornirà le nuove stime finanziarie per l’intero esercizio.

Molto bene Telecom Italia (+4,85%).

Atlantia guadagna lo 0,89%, dopo la diffusione dei risultati del 2019. La società ha chiuso l’esercizio con ricavi operativi pari a 11,63 miliardi di euro, comprensivi del maggior contributo del gruppo Abertis (per 4,53 miliardi di euro), in aumento di 4,71 miliardi di euro (+4% su base omogenea pro-forma) rispetto al 2018. L’utile netto è stato pari a 136 milioni di euro, in diminuzione di 639 milioni di euro rispetto al 2018 risentendo dei maggiori accantonamenti dell’esercizio, solo in parte compensati dal maggior contributo del gruppo Abertis. Per quanto riguarda le prospettive per i prossimi mesi, una preliminare analisi di sensitività porterebbe a stimare una riduzione media del traffico autostradale del gruppo di circa il 30% e aeroportuale di circa il 50%, con un potenziale impatto negativo sui ricavi di gruppo nell’ordine di 3 miliardi di euro, rispetto ai dati del 2019, e una potenziale riduzione dei flussi operativi al netto degli investimenti pari a 2 miliardi di euro. La Repubblica ha segnalato che Atlantia ha messo sul piatto circa 2,9 miliardi di euro per risolvere la diatriba con il governo sulla revoca della concessione alla controllata Autostrade per l’Italia. Gli analisti di Equita sim hanno alzato a 16,4 euro il target price su Atlantia; gli esperti hanno confermato l’indicazione di mantenere le azioni in portafoglio.