Conte Bis piace a Piazza Affari: FTSEMib +2%

I maggiori indici di Borsa Italiana si confermano sui massimi di giornata e guadagnano circa il 2%. Performance positive anche per le principali piazze finanziarie europee. Sembra arrivata a una soluzione la crisi di governo italiana: al termine del secondo giro di consultazioni il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha assegnato a Giuseppe Conte l’incarico per formare un nuovo governo, questa volta appoggiato da M5S e PD. Secondo Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer UBS WM Italy, gli investitori dovrebbero apprezzare la formazione di uno governo con il supporto di M5S e PD, in un momento i cui i titoli di stato italiani continuano a garantire rendimenti superiori a quelli delle zone periferiche (Spagna e Portogallo, in particolare). Al contrario, secondo l'esperto, un fallimento del Conte Bis e un conseguente ritorno a elezioni anticipate potrebbe riportare pressione sui titoli di stato italiani e sulle azioni quotate a Piazza Affari. Oggi è terminata la tre giorni di aste di titoli di stato italiani; in mattinata il Tesoro ha collocato due Btp, con scadenza rispettivamente a 5 e 10 anni: il rendimento del titolo decennale è stato fissato allo 0,96%.

Alle 15.40 il FTSEMib era in rialzo dell'1,92% a 21.394 punti, superando di slancio quota 21mila, dove era stato respinto più volte nelle ultime sedute. Con una situazione politica più chiara l’indice potrebbe puntare ad alcune importanti resistenze poste a 22.000-22.200 punti, più volte testate nel mese di luglio. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava l'1,86%. Intonazione positiva anche per il FTSE Italia Mid Cap (+1,5%) e per il FTSE Italia Star (+1,11%).

L’euro resta poco sotto gli 1,11 dollari, mentre il bitcoin è sceso a 9.500 dollari (circa 8.500 euro).

Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 165 punti.

In forte rialzo i bancari, i maggiori beneficiari del nuovo incarico a Giuseppe Conte e del calo dello spread Btp-Bund. Secondo Filippo Alloatti, Senior Credit Analystdi Hermes Investment Management, l’agenda del nuovo governo potrebbe aiutare gli istituti italiani nello sforzo di ristrutturazione intrapreso con successo da qualche anno (nello specifico ulteriore riduzione dei crediti inesigibili e maggior attenzione agli UTP, agire sulla leva dei costi e cercare di spingere le commissioni).

In forte recupero UniCredit (+2,49% a 10,136 euro). Il Corriere della Sera ha riportato le indiscrezioni diffuse dall’agenzia Bloomberg, secondo cui l’istituto guidato da Jean-Pierre Mustier sarebbe intenzionato a sciogliere la joint-venture con il gruppo finanziario Koc che controlla l’82% della banca turca Yapi Kredi. In questo modo UniCredit si troverebbe a controllare direttamente il 41% dell’istituto e potrebbe decidere la cessione (totale o solo di una parte) della quota.

Performance migliore per il Monte dei Paschi di Siena, che guadagna il 15% a 1,549 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo.

Prysmian registra una delle migliori performance di giornata al FTSEMib. Il titolo è in rialzo del 3,45% a 19,655 euro. Gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato il prezzo obiettivo sulla società, portandolo da 17,5 euro a 22,5 euro; gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l’acquisto delle azioni.

Brunello Cucinelli perde il 2,9% a 28,1 euro. Il gruppo del cachemire ha comunicato i risultati del primo semestre del 2019, chiuso con ricavi in aumento dell’8,1% e un utile netto normalizzato, al netto dei benefici fiscali del patent box, pari a 22,8 milioni di euro, rispetto ai 23,8 milioni di euro del 30 giugno 2018. Sulle prospettive per la restante parte del 2019, i vertici di Brunello Cucinelli hanno dichiarato che è possibile immaginare per la parte finale dell'anno un periodo "particolarmente positivo con un incremento del fatturato in linea con le attese di lungo periodo" e "un incremento più che proporzionale della marginalità EBITDA". Dopo la diffusione dei risultati semestrali alcune banche d’affari hanno limato la stima sull’utile per azione per l’esercizio in corso, segnalando una politica fiscale peggiore delle previsioni.

Performance positiva, invece, per Fincantieri (+2,84% a 0,9235 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore la società dovrebbe presentare un’offerta per la costruzione di venti fregate multiruolo, nell’ambito di una gara indetta dalla marina militare statunitense. L’ammontare complessivo della commessa, che vede in corsa quattro soggetti, è pari a 19 miliardi di dollari. Il vincitore sarà deciso entro la metà del 2020.