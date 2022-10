Borse verso un avvio negativo

ENI potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di seduta, nel giorno in cui il Cane a sei zampe ha diffuso i risultati finanziari

28 ott 2022 ore 07:57

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana in territorio negativo.

Senza direzione i principali indici azionari statunitensi. Il Dow Jones ha chiuso in progresso dello 0,61% a 32.033 punti, mentre l’S&P500 ha perso lo 0,61% a 3.807 punti. Performance peggiore per il Nasdaq (-1,63% a 10.793 punti).

La borsa di Tokyo ha terminato la settimana con una seduta negativa. Nessuna sorpresa dalla Bank of Japan che ha confermato la propria politica monetaria.

Il bitcoin è sceso sotto i 20.500 dollari (meno di 20.500 euro).

L’euro si attesta poco sotto la parità nei confronti del dollaro.

ENI potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di seduta, nel giorno in cui il Cane a sei zampe ha diffuso i risultati finanziari del 3° trimestre 2022. Intanto, il consiglio di amministrazione di ENI ha deliberato la possibile emissione, entro il 31 dicembre 2023, di uno o più prestiti obbligazionari da collocare presso il pubblico indistinto in Italia. L'ammontare complessivo dei bond non sarà superiore a 2 miliardi di euro.