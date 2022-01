Le Borse restano negative

In generale calo i titoli bancari. Prese di beneficio sui petroliferi. Leonardo torna in positivo. Al MidCap spiccca il forte ribasso di Salvatore Ferragamo

28 gen 2022 ore 15:18

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano ribassi nell'ordine dell'1-2% nell'ultima seduta della settimana.

Alle 15.15 il FTSEMib perdeva l'1,23% a 26.551 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 26.293 punti e un massimo di 26.866 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in calo dell'1,21%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1%) e per il FTSE Italia Star (-1,11%).

Il bitcoin ha sfiorato i 37.000 dollari (circa 33.000 euro).

Lo spread Btp-Bund è sceso sotto i 140 punti.

L’euro si è riportato a 1,115 dollari.

In generale calo i titoli del settore bancario.

Minimo ribasso per UniCredit (-0,12% a 13,756 euro). L’istituto guidato da Andrea Orcel ha comunicato i risultati finanziari dell’esercizio 2021, chiuso con ricavi e utile netto migliori della guidance. Con riferimento alla politica dei dividendi UniCredit ha segnalato che la proposta di distribuzione ordinaria di 3,75 miliardi di euro, composta da dividendi in contanti per circa 1,17 miliardi e per 2,58 miliardi in riacquisti di azioni proprie, sarà sottoposta all’assemblea ordinaria degli azionisti dell’8 aprile.

Performance peggiori per BancoBPM (-2,16%) e BPER Banca (-3,14%).

Prese di beneficio sui petroliferi. ENI è in ribasso dell'1,59%, mentre Saipem lascia sul terreno il 3,73%.

A2A perde il 2,67% a 1,692 euro. La società ha approvato l’aggiornamento del piano industriale per il periodo 2021-2030 che prevede investimenti per complessivi 18 miliardi di euro, in incremento di 2 miliardi rispetto al Piano presentato lo scorso anno. L’aggiornamento del piano 2021-2030 conferma i target di distribuzione dei dividendi agli azionisti.

Leonardo torna in positivo (+0,88% a 6,454 euro). La società aerospaziale prevede di chiudere l’anno con ordini, ricavi ed EBITA nella parte alta della guidance comunicata in occasione della diffusione dei risultati dei primi nove mesi del 2021. Il management prevedeva ricavi tra 13,8 e 14,3 miliardi di euro, un EBITA compreso tra 1,08 e 1,13 miliardi di euro e ordini complessivi per circa 14 miliardi di euro. Leonardo stima un flusso di cassa nel 2021 di 200 milioni di euro, circa il doppio rispetto alla guidance originale.

In forte ribasso Salvatore Ferragamo (-4,12% a 18,395 euro). La società del lusso ha comunicato i risultati finanziari preliminari relativi all'esercizio 2021, chiuso con ricavi per 1,14 miliardi di euro, in aumento del 29,6% rispetto agli 876,51 milioni ottenuti nel 2020 (dato rivisto a seguito della classificazione del business profumi come attività operativa cessata); a parità di tassi di cambio il fatturato sarebbe salito del 31,4%.

Performance negativa anche per Safilo (-2,32% a 1,516 euro), dopo la diffusione dei dati finanziari preliminari dell’esercizio 2021, chiuso con vendite nette per 969,6 milioni di euro, in crescita del 24,3% rispetto ai 780,3 milioni del 2020. Safilo ha chiuso l'esercizio 2021 con una marginalità adjusted dell'8,7%, in miglioramento rispetto al break even registrato nel 2020 e inn aumento di 170 punti base rispetto al margine del 7,0% registrato nel 2019.

Tra le società a minore capitalizzazione resta sotto i riflettori ePrice. Il titolo sale del 2,01% a 0,0305 euro, dopo aver toccato un massimo intraday a 0,0339 euro.