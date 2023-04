Le banche mandano in rosso il FTSEMib

Spiccano i ribassi di BPER Banca e del BancoBPM. Andamento incerto per ENI dopo la diffusione della trimestrale. STM non riesce a rimbalzare

28 apr 2023 ore 10:34

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee accelerano al ribasso nell’ultima seduta della settimana.

Alle ore 10.30 il FTSEMib era in calo dell'1,19% a 26.835 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva l'1,09%. Ribassi frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (-0,19%) e per il FTSE Italia Star (-0,26%).

Il bitcoin si attesta a 29.500 dollari (poco meno di 27.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si mantiene sotto i 190 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 4,25%.

L’euro è sceso sotto gli 1,1 dollari.

Andamento incerto per ENI (-0,24% a 13,45 euro). Il colosso petrolifero ha comunicato i risultati finanziari del 1° trimestre 2023, periodo in cui il colosso petrolifero ha risentito di minori prezzi di realizzo delle produzioni a causa della flessione dei prezzi di riferimento del petrolio e del gas naturale. Il management ha confermato le indicazioni finanziarie e operative per l’intero 2023 e la politica di remunerazione degli azionisti (dividendo e buy-back).

Tornano le vendite sui titoli del settore bancario.

BPER Banca perde il 3,85% a 2,55 euro. L'istituto ha comunicato di aver concluso una operazione di cessione di un portafoglio di crediti UTP di BPER Banca e della controllata Banco di Sardegna per un valore esigibile pari a circa 470 milioni di euro.

Performance peggiore per il BancoBPM (-4,11% a 3,687 euro). Dalle comunicazioni periodiche diffuse dalla Consob si apprende che il 24 aprile 2023 Norges Bank ha ridotto dal 3,317% al 2,897% la partecipazione detenuta nel capitale dell’istituto.

Male anche IntesaSanpaolo (-3,42%) e UniCredit (-3,4%).

STM non riesce a rimbalzare, dopo la pesante flessione subita nella seduta precedente. Le azioni cedono lo 0,66% a 38,355 euro.

All’Euronext Growth Milan focus su Ecomembrane, nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Il titolo vira in rosso e perde lo 0,38% a 8,468 euro. Le azioni della società sono state collocate a 8,5 euro, con una capitalizzazione iniziale pari a 36,5 milioni di eur