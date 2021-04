Piazza Affari in lieve rosso

Vendite su Saipem: la società di ingegneristica ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2021. In rosso anche DiaSorin dopo la precedente seduta negativa

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee continuano a viaggiare con performance minime.

Alle 11.55 il FTSEMib perde lo 0,14% a 24.438 punti mentre l'All Share registra un calo dello 0,1%. In positivo moderato il Mid Cap (+0,28%) e lo Star (+0,16%).

Il bitcoin è sceso sotto i 54.500 dollari (circa 45.000 euro).

L’euro resta sotto gli 1,21 dollari.

Rimane decisamente in rosso Saipem (-6,32%). La società di ingegneristica ha comunicato i risultati finanziari del primo trimestre del 2021, periodo ancora condizionato dall’emergenza pandemica e da un rallentamento di attività e della rimodulazione dei piani di esecuzione dei progetti in alcune aree del mondo.

In ribasso anche DiaSorin (-0,56%), dopo il forte ribasso registrato il giorno precedente. La società di diagnostica ha annunciato l’emissione di un prestito obbligazionario con scadenza nel 2028 per un ammontare di 500 milioni di euro. Inoltre, DiaSorin ha diffuso i dati preliminari del primo trimestre 2021, periodo chiuso con ricavi in crescita del 53% e un margine operativo lordo adjusted raddoppiato.

In positivo le banche. BPER Banca sale del 2,13% mentre BancoBPM avanza dell'1,33%.