Il FTSEMib prova a salire. MPS in altalena

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver perfezionato la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie della banca. Prese di beneficio su Saipem

27 mar 2024 ore 13:23

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali.

Alle ore 13.20 il FTSEMib era in progresso dello 0,12% a 34.731 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 34.656 punti e un massimo di 34.746 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,15%. Segno più per il FTSE Italia Mid Cap (+0,44%) e per il FTSE Italia Star (+0,62%).

Il bitcoin è tornato oltre i 70.000 dollari (poco meno di 65.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si è riportato a 130 punti, con il rendimento del Btp decennale che si consolida sotto il 3,65%.

L’euro oscilla tra gli 1,08 e gli 1,085 dollari.

Il Monte dei Paschi di Siena vira in negativo e perde lo 0,78% a 4,223 euro. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato di aver perfezionato la cessione di 157.461.216 azioni ordinarie della banca, corrispondenti a circa il 12,5% del capitale della banca, attraverso un accelerated book building riservato ad investitori istituzionali italiani ed esteri. La domanda raccolta è stata pari a oltre tre volte l'ammontare iniziale. Il corrispettivo per azione è stato pari a 4,15 euro per un controvalore complessivo pari a circa 650 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 2,49% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni del Monte dei Paschi di Siena registrato in data 26 marzo 2024 (4,256 euro).

Prese di beneficio su Saipem, dopo il rialzo messo a segno nelle precedenti due sedute. Il titolo della società di ingegneristica è in flessione dello 0,76% a 2,231 euro.

In ribasso Telecom Italia TIM (-1,1% a 0,2252 euro). Gli analisti di Exane hanno tagliato a 0,2 euro il target price sulla compagnia telefonica; gli esperti hanno confermato il giudizio "Underperform" (farà peggio del mercato).

Giornata decisamente negativa per The Italian Sea Group (-7,37% a 10,3 euro). GC Holding ha comunicato di aver completato la cessione di complessive 4.602.000 azioni ordinarie della società, pari all'8,7% del capitale. Le azioni sono state vendute a un prezzo unitario di 10,1 euro, per un controvalore complessivo pari a 46,48 milioni di euro. Il corrispettivo incorpora uno sconto pari al 9,2% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di The Italian Sea Group registrato in data 26 marzo 2024 (11,12 euro).

Male anche GVS (-8,16%).

Civitanavi Systems registra un balzo del 13,7% a 6,16 euro.