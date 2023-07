Borse, possibile un avvio positivo

Gli operatori attendono le indicazioni di politica monetaria della BCE, scontando un incremento dei tassi di interesse di 25 punti base.

27 lug 2023 ore 08:02

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la giornata con progressi frazionali. Gli operatori attendono le indicazioni di politica monetaria della BCE, scontando un incremento dei tassi di interesse di 25 punti base.

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato frazionali dopo le indicazioni di politica monetaria della FED. La banca centrale statunitense ha aumentato i tassi di interesse di 25 punti base, in linea con il consensus degli analisti. Il Dow Jones ha messo a segno un rialzo dello 0,23% a 35.520 punti, mentre l’S&P500 ha chiuso in calo dello 0,02% a 4.567 punti. Performance negativa anche per il Nasdaq (-0,12% a 14.127 punti).

Giornata positiva per la borsa di Tokyo.

Il bitcoin si è avvicinato ai 29.500 dollari (circa 26.500 euro).

L’euro ha sfiorato gli 1,11 dollari.

Enel potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. Il colosso elettrico ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre del 2023, periodo che ha visto un calo dei ricavi e aumento della redditività. In crescita l’indebitamento. Il management di Enel ha confermato i target finanziari relativi all’esercizio 2023.

Sotto i riflettori anche Saipem. La società di ingegneristica ha diffuso i risultati finanziari del 1° semestre del 2023, periodo chiuso con un miglioramento del fatturato e della redditività.

Focus su STM. La società ha comunicato i risultati finanziari del 2° trimestre del 2023, periodo chiuso con un forte aumento dei ricavi e della marginalità; il giro d’affari è stato migliore rispetto alle stime del management. I vertici del gruppo italofrancese hanno fornito anche alcune stime finanziarie per il trimestre in corso e per l’intero 2023.

Tra i protagonisti di giornata dovrebbe esserci anche Moncler. Il gruppo dei piumini ha chiuso il 1° semestre 2023 con ricavi e risultato operativo in aumento. Nel corso del 2023 l’azienda lavorerà per rafforzare ulteriormente le tre dimensioni del marchio Moncler (Moncler Collection, Moncler Grenoble e Moncler Genius) attraverso eventi distintivi e strategie di comunicazione mirate. Stone Island, invece, continuerà il percorso di rafforzamento dei mercati core, come i paesi europei, e di penetrazione in mercati meno maturi ma con elevate potenzialità.