Il FTSEMib resta positivo grazie a UniCredit e Saipem

I due gruppi hanno diffusi i risultati trimestrali. Il management di UniCredit ha migliorato le stime finanziarie per l’intero 2022. In forte ribasso, invece, Fincantieri

27 lug 2022 ore 11:31

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee resistono in territorio positivo, in attesa delle decisioni di politica monetaria della FED: gli operatori si attendono un aumento dei tassi di interesse di 75 punti base.

Alle ore 11.30 il FTSEMib guadagnava lo 0,48% a 21.262 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 21.252 punti e un massimo di 21.417 punti. ALla stessa ora il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,41%. Variazioni minime per il FTSE Italia Mid Cap (-0,08%) e per il FTSE Italia Star (+0,12%).

Lo spread Btp-Bund si è avvicinato ai 250 punti.

Il bitcoin ha sfiorato i 21.500 dollari (poco meno di 20.000 euro).

L’euro si attesta a 1,015 dollari.

Focus sui titoli del settore bancario.

UniCredit in forte rialzo (+5,8% a 9,143 euro), dopo la diffusione dei risultati del 2° trimestre 2022. L’istituto guidato da Andrea Orcel ha registrato ricavi e utile netto migliori del consensus degli analisti. Di conseguenza, il management di UniCredit ha migliorato le stime finanziarie per l’intero 2022. UniCredit ha segnalato che l’esposizione verso la Russia è stata complessivamente ridotta di circa 2,7 miliardi di euro, attraverso azioni proattive e disciplinate.

Tra i protagonisti di giornata c’è anche Saipem che guadagna l'1,24% a 0,7492 euro, dopo che la società ha comunicato risultati del 1° semestre 2022, periodo chiuso con un miglioramento del fatturato e della redditività. Di conseguenza, il management ha confermato i target finanziari del piano strategico per il periodo 2022/2025.

NEXI registra un balzo del 6,68% a 8,65 euro. Gli operatori collegano la performance del titolo alle buone trimestrali diffuse da Worldline e Visa.

Prevalgono le vendite sulle utilities, in seguito all’allargamento dello spread Btp-Bund. Spicca il calo di Italgas (-2,48%).

Fincantieri registra uno scivolone del 7,26% a 0,5235 euro, dopo uno stop per eccesso di ribasso. La società ha comunicato i risultati finanziari del 1° semestre 2022, periodo chiuso con un aumento dei ricavi e una riduzione della redditività. Il management di Fincantieri si attende di riuscire a garantire, nel corso dell'anno, il pieno regime produttivo che consentirà una crescita dei ricavi superiore a quelli del 2021, e si attende un miglioramento nel secondo semestre della marginalità del gruppo, sebbene a livelli ancora inferiori a quelli 2021.