Piazza Affari, il FTSEMib resta sotto la parità

Oggi la borsa di Londra resta chiusa per festività. Seduta in altalena per Atlantia, dopo la forte volatilità registrata la scorsa settimana. Brilla la Juventus

di Edoardo Fagnani

27 ago 2018 ore 15:31

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la settimana con variazioni frazionali. Oggi la borsa di Londra resterà chiusa per festività.

Alle 15.30 il FTSEMib perdeva lo 0,33% a 20.673 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in flessione dello 0,26%. Poco sopra la parità, invece, il FTSE Italia Mid Cap (+0,19%) e il FTSE Italia Star (+0,03%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a poco più di 600 milioni di euro.

L’euro ha sfiorato gli 1,165 dollari, mentre il bitcoin si è avvicinato ai 7.000 dollari (oltre 5.500 euro).

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Seduta in altalena per Atlantia, dopo la forte volatilità registrata la scorsa settimana. Il titolo della concessionaria autostradale scende dello 0,51% a 18,49 euro. La controllata Autostrade per l'Italia rende pubblico e accessibile il testo della Convenzione in essere con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (allora ANAS). In questo modo la società ha reso noti tutti gli elementi che regolano la concessione, compreso il cosiddetto Piano Finanziario redatto ai sensi delle delibere CIPE.

Banca Carige registra un rialzo del 2,2% a 0,0093 euro. Anche Raffaele Mincione ha presentato una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione all’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria del 20 settembre. Lo stesso Mincione è candidato alla presidenza, mentre per la carica di amministratore delegato è stato confermato l’attuale numero uno, Paolo Fiorentino.

Buona performance per Moncler (+2,03% a 39,8 euro). L'inserto di Repubblica, Affari & Finanza, ha pubblicato un'intervista a Remo Ruffini, amministratore delegato del gruppo dei piumini. Il manager ha precisato che, per il momento, di non diversificare il brand nonostante le numerose richieste. Moncler possiede oltre 200 negozi nel mondo, e Ruffini punta a concentrarsi sulle relocation dei negozi e sull'implementazione della maglieria, anche se "il piumino deve restare preponderante".

Prosegue il rally della Juventus (+14,3% a 1,17 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo), dopo che la scorsa settimana ha superato il miliardo di euro di capitalizzazione. Il titolo ha quasi raddoppiato la quotazione rispetto agli 0,59 euro, valore di chiusura del 31 maggio. Sabato 25 agosto la squadra bianconera ha battuto per 2 a 0 la Lazio nella seconda giornata del campionato di Serie A, nonostante Cristiano Ronaldo sia rimasto ancora a secco. La partita, la prima all’Allianz Stadium nella stagione 2018/2019, ha conseguito un incasso di oltre 2,7 milioni di euro, record assoluto per una partita di campionato della Juventus nello stadio inaugurato a settembre 2011; la scorsa stagione nella partita casalinga contro la Lazio la squadra bianconera incassò 2,15 milioni di euro.

Class Editori registra un progresso del 4,53% a 0,277 euro. La società editoriale ha comunicato che i revisori di BDO hanno espresso un giudizio positivo e senza rilievi, con richiamo di informativa a quanto contenuto nei paragrafi “Rischi di liquidità” e “Principali incertezze e continuità aziendale”. In particolare, la relazione riemessa di BDO dà atto che si è realizzato l’aumento di capitale di 15 milioni con l’apporto della partecipazione di controllo di Gambero Rosso che dopo l’OPS potrebbe incrementarsi di altri 7,2 milioni. Inoltre, Class Editori ha approvato il Piano 2018-2021 che prevede il ritorno a risultati economici positivi, grazie al nuovo modello di business con l’integrazione di Gambero Rosso e all’andamento migliore del mercato per quanto riguarda il fatturato pubblicitario (+3% nei primi sei mesi).