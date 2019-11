Borse caute in avvio: focus su Enel e FCA

Il colosso energetico ha presentato il piano strategico per il triennio 2020/2022. L’agenzia Fitch ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Fiat Chrysler Automobiles

26 nov 2019 ore 08:29

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee dovrebbero iniziare la giornata con variazioni minime.

Oggi prenderà il via la tre giorni di aste di titoli di stato italiani: in mattinata il Tesoro collocherà il Ctz e un Btp indicizzato all’inflazione.

Enel potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. Il colosso energetico ha presentato il piano strategico per il triennio 2020/2022. Enel prevede investimenti complessivi per 28,7 miliardi di euro, pari a un incremento dell’11% rispetto al piano precedente, che porteranno ad un EBITDA atteso di 20,1 miliardi di euro nel 2022 (+13% rispetto ai 17,8 miliardi previsti nel 2019). L’utile netto ordinario per il 2022 atteso a 6,1 miliardi di euro (+27% dai 4,8 miliardi previsti per il 2019), con il target per il 2021 in aumento di circa 200 milioni di euro rispetto al piano precedente. Il management di Enel ha anche ritoccato la politica dei dividendi per i prossimi esercizi. Nel dettaglio, il colosso elettrico continuerà a corrispondere, lungo l’arco di piano, un dividendo pari all’importo più elevato fra il 70% dell’utile netto ordinario consolidato e il dividendo per azione minimo garantito, con un tasso di crescita medio annuo dell'8,4% per il dividendo per azione implicito e del 7,7% per il dividendo per azione minimo. In particolare, il dividendo per azione minimo per il biennio 2020/2021 è stato aumentato di un centesimo ed è stato fissato rispettivamente a 0,35 euro e a 0,37 euro. Infine, Enel ha fissato un nuovo dividendo per azione minimo di 0,4 euro per azione nel 2022.

Riflettori puntati su Fiat Chrysler Automobiles. La Repubblica ha fatto il punto sul progetto di fusione con il gruppo transalpino Psa. Secondo il quotidiano alla firma dell'intesa si arriverà entro le prossime settimane, con l’obiettivo di arrivare alla nascita della nuova società entro la seconda metà del 2020. Intanto, l’agenzia Fitch ha confermato il rating sul debito a lungo termine di Fiat Chrysler Automobiles, fissato a “BBB-”. Il giudizio classifica l’azienda tra gli emittenti non speculativi. Le prospettive sul rating per i prossimi trimestri sono “stabili”.

In territorio positivo i principali indici azionari statunitensi nella seduta di ieri. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,8% a 28.066 punti mentre lo Standard & Poor's 500 è salito dello 0,75% a 3.134 punti (nuovo massimo storico). Performance migliore per il Nasdaq (+1,32% a 8.632 punti, con il nuovo massimo assoluto a 8.633 punti). Giornata decisamente positiva per Tiffany&Co (+6,17% a 133,25 dollari). Il colosso francese LVMH ha ufficializzato l’offerta per rilevare il gruppo statunitense.

Seduta in moderato rialzo per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la giornata con un frazionale progresso dello 0,36% a 23.373 punti.

L’euro si attesta a 1,1 dollari, mentre il bitcoin rimane sopra i 7.000 dollari (circa 6.500 euro).

Lo spread Btp-Bund riparte da 150 punti.