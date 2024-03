Il FTSEMib prova a salire in avvio

Prosegue il trend positivo di Saipem, dopo il rialzo messo a segno nella seduta precedente. Rai Way ha iniziato la giornata in forte rialzo

26 mar 2024 ore 09:21

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la giornata con variazioni frazionali.

Alle ore 09.15 il FTSEMib era in progresso dello 0,21% a 34.714 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,2%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (+0,06%) e per il FTSE Italia Star (-0,12%).

I principali indici azionari statunitensi registrano hanno registrato ribassi frazionali nella prima seduta della settimana. Il Dow Jones ha chiuso in calo dello 0,41% a 39.314 punti, mentre l’S&P500 ha subito una flessione dello 0,31% a 5.218 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-0,27% a 16.384 punti).

La Borsa di Tokyo ha terminato la seduta con variazioni minime. L’indice Nikkei ha registrato un minimo ribasso dello 0,04% a 40.398 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 40.281 punti e un massimo di 40.530 punti.

Il bitcoin si è riportato a 70.500 dollari (poco più di 65.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta a 130 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 3,7%.

L’euro si attesta a 1,085 dollari.

Prosegue il trend positivo di Saipem, dopo il rialzo messo a segno nella seduta precedente. Il titolo della società di ingegneristica guadagna il 2,42% a 2,2 euro.

In evidenza Enel, che ha iniziato la giornata con un rialzo dello 0,91% a 6,122 euro.

Rai Way ha iniziato la giornata con un rialzo del 4,3% a 5,09 euro. La società ha diffuso i dati di bilancio del 2023 e i target finanziari al 2027, comprensivi della politica dei dividendi per i prossimi esercizi.