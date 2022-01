Piazza Affari, ecco il rimbalzo: FTSEMib +2,3%

Ottime performance per i titoli del settore bancario: spicca il rialzo di BPER Banca. Molto bene anche i petroliferi. Al MidCap spicca il rally di Tod's

26 gen 2022 ore 17:41

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno terminato la giornata con rialzi superiori al 2%, prima delle decisioni di politica monetaria della FED.

Il FTSEMib ha guadagnato il 2,27% a 26.619 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 26.199 punti e un massimo di 26.657 punti. Il FTSE Italia All Share ha messo a segno un progresso del 2,29%. Performance brillanti anche per il FTSE Italia Mid Cap (+2,69%) e per il FTSE Italia Star (+2,24%). Nella seduta del 26 gennaio 2022 il controvalore degli scambi è salito a 2,89 miliardi di euro, rispetto ai 2,83 miliardi di martedì.

Alle 17.35 il bitcoin aveva superato i 38.000 dollari (oltre 33.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è allargato oltre i 145 punti.

L’euro è tornato sotto gli 1,13 dollari.

Ottime performance per i titoli del settore bancario.

BPER Banca ha guadagnato il 4,56% a 1,8695 euro. L'istituto ha comunicato che a conclusione del processo annuale di revisione e valutazione prudenziale (“Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”) la BCE ha stabilito che, dal 1° marzo 2022, BPER Banca debba mantenere su base consolidata un coefficiente minimo di capitale in termini di Common Equity Tier 1 pari all’8,3%. BPER Banca ha ricordato che a fine settembre 2021 il Common Equity Tier 1 (CET1) ratio Phased In era pari al 14,7% (13,7% se calcolato in regime di piena applicazione, “Fully Phased”), risultando significativamente superiore ai requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla BCE.

In forte rialzo anche IntesaSanpaolo (+3,03% a 2,5645 euro). Il Sole24Ore ha ricordato che il 4 febbraio l’istituto guidato da Carlo Messina approverà il nuovo piano di impresa: secondo il quotidiano finanziario il business plan dovrebbe prevedere forti investimenti nel digitale e nel Fintech.

Performance migliore per UniCredit (+3,61% a 13,652 euro).

Chiusura positiva per i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a marzo 2022) ha sfiorato gli 88 dollari al barile.

ENI ha guadagnato il 2,98% a 13,484 euro.

Performance migliori per Saipem (+3,68% a 2,04 euro) e Tenaris (+4,46% a 10,765 euro).

Seduta positiva per STM (+3,13% a 39,84 euro), in scia alla trimestrale e alle nuove stime diffuse da Texas Instruments, risultate superiori al consensus degli analisti.

Rimbalzo di Leonardo (+1,77% a 6,336 euro), dopo la correzione subita il giorno precedente.

Molto bene anche CNH Industrial (+4,34%), Iveco (+3,38%) e Stellantis (+4,83%).

Tod’s ha registrato un balzo del 15,8% a 46,58 euro. La società ha comunicato i dati preliminari delle vendite relativi all’esercizio 2021, chiuso con ricavi per 883,8 milioni di euro, in aumento del 38,7% rispetto ai 637,2 milioni ottenuti nel 2020; a cambi costanti il fatturato sarebbe salito del 39,2%. Nel solo quarto trimestre dell’anno i ricavi sono stati pari a 261,2 milioni di euro, con incremento del 41,6% rispetto agli ultimi tre mesi del 2020 e del 9,6% rispetto al corrispondente periodo del 2019. Il consensus degli analisti, pubblicato sul sito Internet di Tod's e aggiornato al 21 gennaio, indicava vendite per 842 milioni di euro.

Chiusura positiva anche per doValue (+2,8% a 7,72 euro). Il consiglio di amministrazione della compagnia ha approvato il piano industriale al 2024 e ha confermato la guidance relativa all’esercizio 2021. Inoltre, il management ha deciso una nuova politica dei dividendi basata su una traiettoria crescente e sostenibile del dividendo per azione nel periodo 2021-2024.

Tra le società a minore capitalizzazione riflettori ancora accesi su ePrice. Il titolo ha registrato un balzo del 22,6% a 0,026 euro, dopo essere rimasto sospeso per eccesso di rialzo per gran parte della seduta.