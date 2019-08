Avvio di settimana incerto per le borse europee

Partenza di ottava incerta per le principali piazze borsistiche del Vecchio Continente. Tiene ancora banco l'incognita legata alla guerra commerciale tra Usa e Cina. E a Milano lo stallo politico

26 ago 2019 ore 09:23

Partenza di ottava incerta per le principali piazze borsistiche del Vecchio Continente. Tiene ancora banco l'incognita legata alla guerra commerciale tra Usa e Cina, che continuano a scambiarsi minacce su un incremento dei dazi sulle importazione relative ai rispettivi prodotti d'importazione. Sulla borsa italiana pesa invece ancora lo stallo politico in attesa delle consultazioni del presidente Mattarella che riprenderanno domani.

La borsa di Milano, nonostante la brutta seduta di venerdì, riparte da un FTSEMib che ha registrato la scorsa settimana un progresso dello 0,7% circa. Scarna l'agenda macroeconomica del giorno: per le 11 italiane è prevista la diffusione dell'indice IFO tedesco.

Dopo le primissime fasi di contrattazione il FTSEMib prede lo 0,15% a 20.444 punti mentre l'All Share arretra dello 0,17%. In rosso più ampio Mid Cap (-0,32%) e Star (-0,42%).

A Piazza Affari occhi sempre puntati sui bancari, anche in considerazione delle tensioni che potrebbero esserci sullo spread visto lo stallo a livello governativo di queste ore. IntesaSanpaolo ha aperto in rialzo dello 0,36%, Unicredit dello 0,32% e UBI Banca dello 0,22%.

Tra i singoli titoli occhi su Generali (-0,43%). Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nell'edizione di domenica, il Leone di Trieste è in gara insieme alla tedesca Allianz per un accordo nel settore della bancassurance con la spagnola BBVA. Le cifre dell'intesa oscillano tra gli 1,5 e i 2 miliardi di euro.

Da osservare anche i titoli delle società calcistiche dopo l'inizio, nello scorso fine settimana, del campionato di calcio. Juventus (-0,6%) e Lazio (+2,31%) hanno vinto le loro rispettive partite con Parma e Sampdoria, mentre la Roma (-1,75%) ha pareggiato con il Genoa.

Partenza positiva per il caso di questi ultimi giorni: Confinvest è sospesa per eccesso di rialzo con un progresso teorico di più di 14 punti percentuali.

Indicazioni negative dalle ultime chiusure estere. Venerdì scorso i principali indici azionari statunitensi hanno registrato ribassi nell'ordine del 2-3%, in scia alle nuove tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina. Il paese asiatico sarebbe pronto a incrementare i dazi su prodotti importati dagli USA per un ammontare di 75 miliardi di dollari. Non si è fatta attendere la risposta di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti ha consigliato alle aziende di cercare alternative alla Cina. Il Dow Jones ha così subito uno scivolone del 2,37% a 25.629 punti, mentre l’S&P500 ha perso il 2,59% a 2.847 punti. Performance peggiore per il Nasdaq, che ha lasciato sul terreno il 3% a 7.752 punti.

Male anche la seduta odierna di Tokyo, con l'indice Nikkei che raggruppa i primi 225 titoli giapponesi in flessione del 2,06% a 20.285 punti. In difficoltà anche le altre borse asiatiche.