FTSEMib sopra la parità. Subito in rosso UniCredit e MPS

25 ott 2021 ore 09:27

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la prima seduta della settimana con variazioni frazionali. L’agenzia S&P Global ha confermato il rating “BBB” sulla Repubblica Italiana, ma ha migliorato le prospettive, portandole da “Stabili” a “Positive”.

Alle 09.20 il FTSEMib era in rialzo dello 0,28% a 26.646 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,26%. Poco sopra la parità anche il FTSE Italia Mid Cap (+0,1%) e il FTSE Italia Star (+0,01%).

I principali indici azionari statunitensi hanno registrato variazioni miste nell'ultima seduta della settimana. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,21% a 35.677 punti, dopo aver portato il nuovo massimo storico a 35.765 punti. L’S&P500 ha perso lo 0,11% a 4.545 punti, dopo aver segnato un nuovo massimo a 4.560 punti in avvio. Segno meno anche per il Nasdaq (-0,82% a 15.090 punti).

La borsa di Tokyo ha iniziato la settimana con una seduta negativa. L’indice Nikkei ha ceduto lo 0,71% a 28.600 punti.

Il bitcoin ha superato i 62.000 dollari (circa 53.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma sotto i 105 punti.

L’euro si è riportato a 1,165 dollari.

Vendite sui titoli del settore bancario.

Avvio di giornata decisamente negativo per UniCredit (-1,73% a 11,332 euro) e per il Monte dei Paschi di Siena (sospesa per eccesso di ribasso). L’istituto guidato da Andrea Orcel e il Ministero dell'Economia e delle Finanze hanno comunicato l’interruzione dei negoziati relativi alla potenziale acquisizione di un perimetro definito dell’istituto senese.

Al contrario, spiccano i forti rialzi del BancoBPM (+3,49% a 3,058 euro) e di BPER Banca (+2,53% a 2,105 euro).

Al FTSEMib si segnala l’ottima performance di EXOR (+4,18% a 78,2 euro). Secondo quanto scritto su Il Sole24Ore sarebbero riprese le trattative con Covéa per la cessione della partecipazione detenuta in PartnerRE, valutata circa 9 miliardi di dollari.

A.S. Roma guadagna lo 0,16%. Il club giallorosso ha comunicato i risultati dell’esercizio 2020/2021, chiuso con una perdita netta di 185,32 milioni di euro e un patrimonio netto negativo per 111,4 milioni di euro. Di conseguenza, il consiglio di amministrazione ha deliberato di aumentare a 460 milioni di euro l’importo massimo dell’aumento di capitale, da offrire in opzione a tutti gli azionisti, in conformità alle nuove esigenze patrimoniali della società.

All’AIM Italia focus su Vetrya, sospesa dalle contrattazioni dalla seduta di venerdì 22 ottobre. Il consiglio di amministrazione della società ha approvato la convocazione dell'assemblea dei soci per lo scioglimento e la messa in liquidazione della società, con cessazione delle attività, ad eccezione delle aree e direzioni da proseguire. Inoltre, il CdA di Vetrya ha deliberato di approvare la prosecuzione delle attività finalizzate a verificare la sussistenza dei presupposti per l’accesso a procedura di concordato preventivo.