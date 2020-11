FTSEMib positivo a metà giornata

Vendite sul Monte dei Paschi di Siena dopo il collocamento di azioni. Seduta volatile per i titoli del settore petrolifero. Snam in territorio negativo

25 nov 2020 ore 13:04

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali, dopo i forti rialzi messi a segno nella seduta precedente. Filippo Diodovich - Senior Strategist IG Italia – si attende un proseguimento del trend rialzista evidenziato nel mese di novembre dai principali indici azionari, legato alle aspettative di notizie positive relative all’approvazione dei vaccini da parte di FDA/EMA e dalle ulteriori iniezioni di liquidità da parte delle banche centrali. "Gli investitori aumenteranno i propri acquisti grazie all’aumento di liquidità e compreranno le azioni delle società sottovalutate che più hanno risentito dell’emergenza coronavirus (la cosiddetta rotazione settoriale)", ha segnalato l'esperto. Tuttavia, Filippo Diodovich non esclude uno scenario completamente diverso e avverso per i mercati azionari in caso di mancata approvazione dei vaccini entro fine anno e di banche centrali poco accomodanti in stance “wait and see”.

Alle 13.00 il FTSEMib guadagnava lo 0,57% a 22.271 punti, dopo aver toccato un massimo a 22.331 punti in avvio di giornata. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share era in progresso dello 0,54%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,04%) e per il FTSE Italia Star (+0,42%).

L’euro si è portato poco sotto gli 1,19 dollari, mentre il bitcoin si conferma oltre i 19.000 dollari (oltre 16.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si attesta sotto i 115 punti.

I titoli del settore bancario restano sotto i riflettori.

Il Monte dei Paschi di Siena registra una flessione del 3,43% a 1,209 euro. L’istituto senese ha comunicato che all’esito dell’offerta in opzione e prelazione delle azioni oggetto di recesso o vendita nell'ambito della scissione parziale in favore di AMCO i titoli non collocati presso gli azionisti della banca erano pari a complessivi 24.373.208, corrispondenti a circa il 2,14% del capitale della banca. Di conseguenza, il Monte dei Paschi di Siena ha collocato le 24.373.208 azioni residue, tramite una procedura di accelerated book building. A esito del collocamento, tutte le azioni residue sono state collocate sul mercato a un prezzo unitario pari a 1,162 euro, che incorpora uno sconto del 7,2% rispetto al prezzo di chiusura del 24 novembre 2020, pari a 1,252 euro.

In frazionale rialzo, invece, il Creval (+0,8% a 11,022 euro). Il valore delle azioni dell’istituto si mantiene oltre il prezzo dell’OPA lanciata da Crédit Agricole Italia, (10,5 euro per azione).

Seduta volatile per i titoli del settore petrolifero, nonostante a New York il prezzo del greggio (future con scadenza a gennaio 2021) si mantenga oltre i 45 dollari al barile.

ENI guadagna lo 0,21% a 8,638 euro, dopo aver toccato un massimo intraday a 8,828 euro.

In frazionale ribasso, invece, Saipem (-0,09% a 2,167 euro).

Snam in territorio negativo (-0,13% a 4,756 euro). La società ha presentato il piano industriale per il periodo 2020/2024. In particolare, Snam prevede investimenti per 7,4 miliardi di euro, aumento rispetto ai 6,5 miliardi del piano 2019-2023. Confermata la politica dei dividendi, che prevede una crescita della cedola del 5% annuo al 2022, con 2,5% di ulteriore crescita minima nel 2023 e 2024.

In rosso Tesmec, dopo il rally registrato nella seduta precedente. Le azioni registrano un ribasso del 6,45% a 0,145 euro, mentre i diritti relativi all’aumento di capitale sono in calo del 15,2% a 0,049 euro.

Aeffe registra un balzo del 18,7% a 1,154 euro, dopo uno stop per eccesso di rialzo. La società del lusso ha comunicato che la controllata Velmar ha siglato un accordo di licenza pluriennale con Chiara Ferragni per le collezioni intimo e beachwear.