Atteso un avvio poco mosso per le borse europee

Si prevede una partenza con variazioni poco marcate per le principali borse del Vecchio Continente a giudicare dall'andamento dei future sui maggiori indici

25 giu 2024 ore 07:45

Si prevede una partenza con variazioni poco marcate per le principali borse del Vecchio Continente a giudicare dall'andamento dei future sui maggiori indici dei mercati europei. A Milano occhi puntati sulle banche, protagoniste delle sedute precedenti.

Chiusura in territorio misto, quella arrivata al termine della seduta di ieri, per i principali indici degli Stati Uniti nella prima della settimana. Alla campana il Dow Jones saliva dello 0,67% a 39.411 punti mentre lo Standard & Poor's 500 cedeva un 0,31% a 5.448 punti. Correzione di oltre un punto percentuale, invece, per il Nasdaq, arretrato dell'1,09% a 17.497 punti. Il paniere dei tech è stato appesantito dal comparto dei chip con il leader mondiale NVIDIA in calo del 6,68%. Si tratta del terzo giorno di borsa in cui il titolo del gruppo corregge la sua quotazione in modo marcato.

A Piazza Affari da monitorare i titoli del comparto bancario, da giorni protagonisti delle contrattazioni.

Sotto i riflettori anche STM. Secondo quanto indicato dal Sole24Ore, la multinazionale italo-francese dei semiconduttori, ha cantieri aperti in Italia per complessivi dieci miliardi circa: a tanto ammonterebbero gli investimenti nel nostro Paese della società. L'obiettivo degli investimenti è quello, secondo il ceo Jean Marc Chery, di raggiungere 25-30 miliardi di dollari di fatturato entro fine decennio "per restare agganciati al gruppo dei primi dieci player al mondo".