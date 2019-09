Il FTSEMib resiste in territorio positivo

Ancora in ribasso la Juventus FC, dopo aver terminato la seduta di ieri con una flessione del 4,75%. Forti acquisti sui titoli del comparto delle utilities

24 set 2019 ore 12:37

In frazionale rialzo i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee dopo aver perso un punto percentuale nella seduta di lunedì 23 settembre. Gli analisti di IntesaSanpaolo hanno segnalato che nel corso dell’audizione al Parlamento Europeo il numero uno della BCE, Mario Draghi, ha ribadito che l’istituto è pronto ad adeguare tutti gli strumenti di politica monetaria, se gli sviluppi lo renderanno necessario.

Alle 12.35 il FTSEMib era in progresso dello 0,27% a 21.958 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,29%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,51%) e per il FTSE Italia Star (+0,8%).

L’euro si attesta a 1,1 dollari, mentre il bitcoin resta sotto i 10.000 dollari (poco meno di 9.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma a 142 punti.

CONSULTA le quotazioni dei titoli del SOLMib40

Prosegue il trend negativo della Juventus FC, dopo aver terminato la seduta di ieri con una flessione del 4,75%. Il titolo del club bianconero registra un ribasso dell'1,65% a 1,312 euro. Carlo Alberto De Casa – capo analista di ActivTrades - ha segnalato che da un punto di vista tecnico, il primo importante livello di supporto è fissato a 1,2 euro, anche se le azioni Juventus FC stanno cercando di mantenere quota 1,3 euro. "C'è un livello di supporto intermedio a 1,27 euro, che è il minimo raggiunto all'inizio del trading di lunedì 23 settembre", ha aggiunto l'analista.

Acquisti sui titoli del comparto delle utilities.

Enel è in rialzo dell'1,36% a 6,762 euro, confermando il trend positivo in atto da alcune settimane. Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 6,8 euro a 7,1 euro il prezzo obiettivo sul colosso elettrico, in seguito alla revisione delle stime e dei parametri di valutazione sull’azienda, apprezzando il rendimento del dividendo; gli esperti hanno confermato il giudizio “Buy” 8acquistare). Intanto, Matteo Oddi di Exante ha segnalato che sul grafico settimanale è interessante osservare come dopo gli attacchi mancati alla resistenza di lungo periodo situata a 6,6 euro, le azioni Enel abbiano ripreso forza, apprestandosi a chiudere con decisione l’ottava sopra questa soglia. “Il quadro tecnico è quindi positivo ed una chiusura settimanale al di sopra dei 6,6 euro è da interpretare come un ulteriore segnale di forza; in tale scenario il prossimo obiettivo al rialzo è situato a quota 7 euro (altro vecchio livello di resistenza), mentre quota 6,6 euro diventa un nuovo livello per rientrare in acquisto in caso di pullback”, ha segnalato l’esperto. Secondo Matteo Oddi, a 6,5 euro e a 6,35 euro sarebbero situati altri supporti, mentre soltanto una discesa al di sotto dei 5,9 euro (confermata in chiusura settimanale) decreterebbe uno stop agli acquisti.

Spicca l’ottima performance di Snam (+2,69% a 4,585 euro). Gli analisti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 4,7 euro a 4,8 euro il target price sulla società, in seguito alla revisione dei parametri di valutazione dell'azienda. Gli esperti hanno anche migliorato il giudizio e ora consigliano l'acquisto delle azioni. Per lo stesso motivo gli esperti di Kepler Cheuvreux hanno alzato da 16 euro a 19 euro il prezzo obiettivo su Acea (+5,99% a 18,04 euro) e hanno alzato da “Hold” (mantenere) a “Buy” (acquistare) il giudizio.

Generali scende dello 0,11% a 17,89 euro. La compagnia assicurativa ha collocato un nuovo titolo Tier 2 denominato in euro con struttura bullet e scadenza nell’ottobre 2030, che sarà emesso sotto forma di green bond. Il titolo sarà emesso per un ammontare di 750 milioni di euro, con una cedola del 2,124%.

Mediaset registra un frazionale calo dello 0,29% a 2,72 euro. Il gruppo del Biscione ha comunicato che, a seguito della delibera dell’assemblea straordinaria dei soci di MEDIASET ESPAÑA - relativa alla fusione transfrontaliera della società con Mediaset e Mediaset Investment - Vivendi ha avviato un procedimento giudiziario in Spagna contestando la delibera.