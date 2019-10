FTSEMib, rialzo confermato dopo la BCE

STM e Saipem in forte progresso dopo la diffusione dei risultati trimestrali. Bio-ON è sospesa dalla contrattazioni a tempo indeterminato su disposizione di Borsa Italiana

24 ott 2019 ore 16:06

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee si confermano in territorio positivo. Nessuna sorpresa dalla BCE, nell’ultima riunione presieduta da Mario Draghi: l'istituto centrale europeo non ha apportato modifiche alla politica monetaria, confermando le decisioni prese nella riunione dello scorso 12 settembre.

Alle 16.05 il FTSEMib era in progresso dello 0,57% a 22.479 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,53%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,14%) e per il FTSE Italia Star (+1,16%).

L’euro oscilla tra gli 1,11 e gli 1,115 dollari, mentre il bitcoin è scivolato sotto i 7.500 dollari (poco più di 6.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è riportato a 130 punti.

STM registra un balzo del 7,82% a 19,925 euro, dopo la diffusione dei risultati trimestrali. La società ha chiuso il terzo trimestre del 2019 con ricavi per 2,55 miliardi di dollari, in aumento dell'1,2% rispetto ai 2,52 miliardi ottenuti nello stesso periodo dell'anno precedente. Su base sequenziale (vale a dire in confronto con il periodo aprile-giugno dell’anno in corso) il giro d’affari è aumentato del 17,5%, oltre il target del 15,3% indicato dal management. La marginalità si è attestata al 37,9%, valore che si confronta con il 39,8% del terzo trimestre del 2018 e il 38,2% del secondo trimestre dell’anno. Il dato è stato di poco superiore al 37,5% indicato dal management. Sulla base del portafoglio ordini dell’azienda, per il trimestre in corso i vertici di STM prevedono una crescita del fatturato su base sequenziale nell'ordine del 5%, equivalente a una crescita anno su anno di circa l’1,2% come punto intermedio della guidance. La marginalità dovrebbe collocarsi nell'intorno del 38,2% Per l'intero 2019 i vertici di STM prevedono ricavi netti nell'intorno dei 9,48 miliardi di dollari (rispetto ai 9,66 miliardi ottenuti lo scorso anno), insieme a una performance a doppia cifra del margine operativo.

Molto bene anche Saipem (+4,91% a 4,227 euro). La società ha terminato i primi nove mesi del 2019 con ricavi pari a 6,75 miliardi di euro, in miglioramento dell'11,4% rispetto ai 6,06 miliardi dello stesso periodo dell’anno precedente. Il risultato netto è stato positivo per 44 milioni di euro, rispetto alla perdita di 357 milioni di euro dei 9 mesi 2018. Il risultato netto adjusted si è attestato a 91 milioni di euro, in decisa accelerazione dai 17 milioni di euro nei primi nove mesi del 2018. I vertici della società hanno deciso di confermare complessivamente le loro attese per l’intero 2019. L’anno dovrebbe chiudersi con ricavi pari a 9 miliardi di euro e un margine operativo adjusted superiore al 10% dei ricavi. Nel corso della conference call a commento dei risultati del terzo trimestre del 2019, l'amministratore delegato di Saipem, Stefano Cao, ha segnalato che ci sono le condizioni per tornare a distribuire il dividendo.

Juventus FC in progresso dello 0,96% a 1,4105 euro, nel giorno in cui l'assemblea degli azionisti ha approvato il bilancio 2018/2019 e l'aumento di capitale da 300 milioni di euro. Il club bianconero ha confermato la ricapitalizzazione è finalizzata a finanziare gli investimenti utili al mantenimento della competitività sportiva, a sostenere la strategia commerciale per l'incremento dei ricavi e della visibilità del brand nei mercati internazionali e a rafforzare la struttura patrimoniale della società. Intanto, Juventus FC ha comunicato di aver raggiunto un accordo con FCA Italy per incrementare di 25 milioni di euro il corrispettivo fisso annuo della sponsorizzazione Jeep per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021, con l’inclusione di alcuni diritti di sponsorizzazione aggiuntivi.

Intonazione positiva per Salini Impregilo (+0,53% a 1,89 euro). Il Sole24Ore ha riportato le dichiarazioni dell’amministratore delegato, Pietro Salini. Durante un incontro a Londra con alcuni investitori il manager ha dichiarato che quello in corso sarà un anno record per la società, con oltre 20 miliardi di euro di potenziali nuovi ordini.

In difficoltà Maire Tecnimont (-5,34% a 2,338 euro). La società ha chiuso i primi 9 mesi del 2019 con ricavi pari a 2,42 miliardi di euro, in calo dell'11,4% rispetto ai 2,73 miliardi di euro dello stesso periodo del 2018. Il margine operativo lordo si è attestato a 168,7 milioni di euro, in salita del 12,8% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente mentre il risultato di gruppo è stato pari a 80,5 milioni di euro, in calo del 3,7%. Tuttavia, i vertici di Maire Tecnimont hanno rivisto la guidance sull'intero esercizio che avevano invece confermato a margine della semestrale. Il 2019 dovrebbe chiudersi con ricavi intorno ai 3,4 miliardi, dai 3,8 miliardi previsti in precedenza. Il margine operativo lordo è atteso vicino ai 210 milioni di euro.

Bio-ON è sospesa dalla contrattazioni a tempo indeterminato su disposizione di Borsa Italiana, dopo il terremoto giudiziario che ha coinvolto i vertici dell’azienda quotata all’AIM Italia.