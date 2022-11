Segno meno per il FTSEMib in avvio

Avvio di seduta decisamente negativo per A2A, dopo l'aggiornamento del piano industriale. Partenza all’insegna delle vendite anche per Enel

23 nov 2022 ore 09:13

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta con variazioni frazionali.

Alle ore 09.10 il FTSEMib era in ribasso dello 0,45% a 24.48q punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,43%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,27%) e per il FTSE Italia Star (-0,07%).

I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la seduta con rialzi superiori al punto percentuale. Il Dow Jones ha registrato un progresso dell'1,18% a 34.098 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato l'1,36% a 4.004 punti. Stessa variazione per il Nasdaq (+1.36% a 11.174 punti).

La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.

Il bitcoin ha superato i 16.500 dollari (circa 16.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma oltre i 190 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è riportato al 3,95%.

L’euro ha superato gli 1,03 dollari.

Resta positivo il trend dei titoli del settore petrolifero, dopo il forte rialzo messo a segno nella seduta precedente.

Avvio di seduta decisamente negativo per A2A (-5,7% a 1,225 euro). La società ha fornito l’aggiornamento del piano strategico 2021-2030, che conferma economia circolare e transizione energetica come pilastri della strategia del gruppo. Inoltre, restano invariati gli obiettivi di investimento del primo piano decennale presentato a gennaio 2021, con una loro rimodulazione focalizzata sullo sviluppo nei business distintivi del mercato domestico prevalentemente attraverso crescita organica.

Partenza all’insegna delle vendite anche per Enel (-4,1% a 4,9005 euro).