Il FTSEMib resta negativo

23 mar 2022 ore 15:20

Ribassi nell'ordine del punto percentuale per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, dopo i rialzi messi a segno nella seduta precedente.

Alle 15.20 il FTSEMib era in calo dello 0,78% a 24.343 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.225 punti e un massimo di 24.644 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,79%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1,05%) e per il FTSE Italia Star (-0,55%).

Il bitcoin ha sfiorato i 42.500 dollari (circa 38.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è riportato oltre i 150 punti.

L’euro è sceso sotto gli 1,1 dollari.

Poste Italiane registra un minimo progresso dello 0,05% a 10,385 euro dopo la diffusione di risultati finanziari del 2021 e l’aggiornamento del piano industriale al 2024. L’esercizio si è chiuso con ricavi e redditività in aumento. I risultati sono stati superiori al consensus degli analisti. Inoltre, il management ha migliorato i target finanziari per il 2022 e ha rivisto la politica dei dividendi per i prossimi esercizi.

Vendite sui titoli del settore bancario.

Spiccano i ribassi di IntesaSanpaolo (-1,81%) e UniCredit (-2,35%).

Intonazione positiva i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a maggio 2022) ha superato i 114 dollari al barile.

Spicca il rialzo di Saipem (+7,92% a 1,1315 euro).

Molto bene anche Leonardo (+3,23%).

Vendite sulle utilities. Spicca il ribasso di Hera, che perde il 2,99% a 3,31 euro, dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2021.

Male anche Enel (-1,85%).

Al segmento STAR si segnala l’ottima performance di FILA (+9,85% a 10.,04 euro), dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2021.