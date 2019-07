Piazza Affari subito in rialzo

Avvio incerto per i bancari dopo la forte volatilità delle ultime sedute. Discreta partenza per UniCredit. Segno meno, invece, per BPER Banca. Balzo di STM

23 lug 2019 ore 09:21

Piazza Affari e le principali borse europee iniziano la seduta con discreti rialzi, rispettando le indicazioni preliminari fornite dai future.

Alle 09.15 il FTSEMib era in progresso dello 0,64% a 21.876 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,63%. Partenza positiva anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,44%) e per il FTSE Italia Star (+0,41%).

In generale progresso i principali indici azionari statunitensi nella prima seduta della settimana. Il Dow Jones ha registrato un minimo rialzo dello 0,07% a 27.172 punti, mentre l’S&P500 ha guadagnato lo 0,28% a 2.985 punti. Performance migliore per il Nasdaq, che è salito dello 0,71% a 8.204 punti.

Buona giornata per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,95% a 21.621 punti, sulla spinta delle buone performance dei titoli del settore tecnologico. Spicca il rialzo di Softbank (+4,03%).

L’euro è sceso sotto gli 1,12 dollari, mentre il bitcoin si è indebolito a 10.000 dollari (circa 9.000 euro).

Lo spread tra Btp e Bund si mantiene oltre i 200 punti.

Avvio incerto per i bancari, dopo la forte volatilità delle ultime sedute.

Discreta partenza per UniCredit (+0,89% a 11,288 euro). Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg l'istituto starebbe pensando a un piano di esuberi per 10mila dipendenti. Il taglio sarebbe contemplato nel piano strategico che sarà ufficializzato a dicembre, che si focalizzerebbe anche sui costi operativi, in riduzione di un altro 10%. UniCredit ha preferito non commentare le indiscrezioni.

Avvio negativo, invece, per BPER Banca (-0,88% a 3,727 euro). L’istituto e la Popolare di Sondrio (+0,68% a 1,938 euro) hanno perfezionato l’acquisto delle azioni di Arca Holding poste in vendita nell’ambito del processo competitivo avviato dalle gestioni commissariali di Popolare di Vicenza e Veneto Banca, complessivamente pari al 39,99% del capitale. A seguito di questa operazione, le quote partecipative di BPER Banca e Popolare di Sondrio in Arca Holding si attestano rispettivamente al 57,06% e al 36,83% del capitale. L’acquisizione è avvenuta per un ammontare complessivo di circa 138 milioni di euro.

Spicca il forte rialzo messo a segno da STM (+3,06% a 17,155 euro), in scia alle buone performance messe a segno dai titoli del settore tecnologico.