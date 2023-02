Il FTSEMib chiude in rialzo (nonostante il tonfo di ENI)

Il Cane a sei zampe chiude in forte ribasso dopo la presentazione del piano strategico. In deciso progresso, invece, Pirelli. Ancora positivo il trend di Stellantis

23 feb 2023 ore 17:42

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno chiuso la seduta in territorio positivo, con rialzi frazionali.

Il FTSEMib ha messo a segno un progresso dello 0,65% a 27.278 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 27.132 punti e un massimo di 27.449 punti. Il FTSE Italia All Share ha recuperato lo 0,69%. Segno più anche per il FTSE Italia Mid Cap (+0,99%) e il FTSE Italia Star (+0,68%). Nella seduta del 23 febbraio 2023 il controvalore degli scambi è salito a 3,01 miliardi di euro, rispetto ai 2,94 miliardi di mercoledì.

Il bitcoin si è riportato a 24.000 dollari (circa 22.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si è ristretto sotto i 190 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso al 4,35%.

L’euro è tornato sotto gli 1,06 dollari.

ENI ha subito uno scivolone del 5,36% a 13,358 euro. Il Cane a sei zampe ha comunicato i risultati finanziari preliminari del 2022, esercizio in cui il colosso petrolifero ha beneficiato di un contesto economico più favorevole. Di conseguenza, ENI ha evidenziato un forte miglioramento dei ricavi e della redditività. Dopo la diffusione dei risultati finanziari dell'esercizio 2022, il Cane a sei zampe ha presentato alla comunità finanziaria il Piano Strategico per il periodo 2023-2026 e ha fornito alcune indicazioni sulla politica dei dividendi nel periodo in esame. Inoltre, il colosso petrolifero ha ufficializzato la distribuzione della terza tranche del dividendo 2023 (relativo all’esercizio 2022). La cedola sarà di 0,22 euro e sarà staccata il 20 marzo.

Al contrario, Saipem ha messo a segno un progresso del 3,92%.

In ripresa i bancari.

Spiccano i rialzi del BancoBPM (+2,42%) e di UniCredit (+1,92%).

Pirelli ha guadagnato il 3,08% a 4,953 euro. Il gruppo degli pneumatici ha diffuso i risultati finanziari del 2022, esercizio che ha visto una crescita dei principali indicatori economici, risultati generalmente migliori del consensus degli analisti. Alla luce della performance registrata nel 2022, il management di Pirelli ha fornito i target finanziari per il 2023.

È rimasto positivo il trend di Stellantis. Le azioni del colosso automobilistico hanno registrato un progresso del 3,61% a 16,804 euro. Dopo la diffusione dei risultati finanziari dell'esercizio 2023 alcune banche d'affari hanno incrementato il target price sul titolo.

Chiusura negativa per Telecom Italia TIM alla vigilia del consiglio di amministrazione che dovrà decidere in merito all’offerta non vincolante ricevuta da KKR per NetCo. Il titolo della compagnia telefonica ha perso il 2,36% a 0,3025 euro.