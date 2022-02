Le Borse preparano un avvio positivo?

Stellantis potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. Sotto i riflettori anche CNH Industrial. Focus su Telecom Italia TIM

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta con progressi frazionali, dopo la forte volatilità registrata il giorno precedente.

I principali indici azionari statunitensi hanno chiuso con ribassi superiori all'1%, in scia alle tensioni tra Russia e Stati Uniti sulla questione Ucraina. Il Dow Jones ha lasciato sul terreno l'1,42% a 33.597 punti, mentre l’S&P500 ha subito una flessione dell'1,01% a 4.305 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-1,23% a 13.382 punti).

La borsa di Tokyo è rimasta chiusa per festività.

Il bitcoin ha sfiorato i 38.000 dollari (poco più di 33.500 euro).

L’euro si è riportato poco sopra gli 1,13 dollari.

Stellantis potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata, dopo la diffusione dei risultati finanziari del 2021, esercizio chiuso con un forte aumento dei ricavi e della redditività. La società ha fornito anche ha fornito alcune indicazioni finanziarie per l’esercizio in corso. .

Sotto i riflettori anche CNH Industrial. La società ha presentato il piano industriale strategico rinnovato per il 2024, che indica ricavi netti delle attività industriali in crescita fino a 20-22 miliardi di dollari entro il 2024 con un tasso medio annuale di crescita del 6% circa. Con riferimento alla politica di remunerazione degli azionisti nel triennio 2022-2024 CNH Industrial si impegna a una politica dei dividendi coerente e conferma la capacità della società di esercitare eventuali riacquisti di azioni proprie (buy-back).

Focus su Telecom Italia TIM. Secondo quanto scritto su La Repubblica, il colosso telefonico starebbe valutando la possibilità di cedere la quota detenuta in Inwit.