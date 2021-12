Le Borse si preparano a un avvio positivo

Focus sui titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a febbraio 2022) ha sfiorato i 73 dollari al barile.

23 dic 2021 ore 08:09

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare la seduta con progressi frazionali. Per il mercato azionario italiano si tratta dell’ultima seduta prima della pausa natalizia: le contrattazioni riprenderanno regolarmente lunedì 27 dicembre.

I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la seduta in territorio positivo dopo un avvio all'insegna della cautela. Il Dow Jones ha messo a segno un rialzo dello 0,74% a 35.754 punti, mentre l’S&P500 ha registrato un progresso dell'1,02% a 4.697 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+1,18% a 15.522 punti).

La borsa di Tokyo ha terminato la seduta con rialzi di poco inferiori al punto percentuale. L’indice Nikkei ha guadagnato lo 0,83% a 28.798 punti, il massimo di giornata.

Il bitcoin è sceso sotto i 48.500 dollari (poco più di 42.500 euro).

L’euro si attesta sotto gli 1,135 dollari.

Focus sui titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a febbraio 2022) ha sfiorato i 73 dollari al barile.

In evidenza IntesaSanpaolo. L’istituto guidato da Carlo Messina ha comunicato che il 3 febbraio 2022 presenterà il nuovo piano di impresa, che sarà presentato il giorno successivo alla comunità finanziaria. Confermata la politica dei dividendi che prevede la distribuzione della cedola in due tranche: il saldo a maggio e l’acconto a novembre.

All’Euronext Growth Milan focus su STAR7, nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Le azioni della società sono state collocate a 8,25 euro, con una capitalizzazione iniziale della società (calcolata sul totale delle azioni in circolazione e tenendo in considerazione la conversione delle azioni speciali detenute da Kairos Partners SGR in azioni ordinarie) pari a circa 74 milioni di euro.