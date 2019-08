Il FTSEMib resta sotto la parità

Sono tornate in auge le tensioni commerciali tra USA e Cina. Occhi puntati anche sul discorso di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole. In altalena i bancari

23 ago 2019 ore 16:12

Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano variazioni frazionali, in una seduta caratterizzata da forte volatilità. Sono tornate in auge le tensioni commerciali tra Stati Uniti e Cina: secondo quando indicato da un’analisi riportata dall’agenzia Reuters, il paese asiatico sarebbe pronto a incrementare i dazi su prodotti per un ammontare di 75 miliardi di dollari importati dagli USA. La decisione arriverebbe come rappresaglia alle misure proposte dal governo statunitense. La decisione arriverebbe come rappresaglia alle misure proposte dal governo statunitense. Occhi puntati anche sul discorso di Jerome Powell al simposio di Jackson Hole: il numero uno della FED ha evidenziato che l’istituto è attento agli sviluppi dell’economia e ha ribadito userà le misure appropriate per sostenere la crescita. Intanto, MF ha ridotto le previsioni di crescita del Pil dell’Italia per il biennio 2019/2020, portandole rispettivamente allo 0,2% e allo 0,5%.

Alle 16.10 il FTSEMib era in flessione dello 0,38% a 20.739 punti: il paniere ha perso circa 270 punti in meno di mezz'ora (dalle 14.00 alle 14.28), passando da 20.863 punti a 20.593 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,39%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,47%) e il FTSE Italia Star (-0,75%).

L’euro oscilla tra gli 1,105 e ali 1,11 dollari, mentre il bitcoin si conferma intorno ai 10.000 dollari (circa 9.000 euro).

Lo spread tra Btp e Bund resta poco sopra i 195 punti.

In altalena i bancari. Il Sole24Ore ha riportato la notizia che la Vigilanza della BCE ha fornito nuove indicazioni in merito agli accantonamenti prudenziali per i nuovi crediti deteriorati (le Npe). “In futuro alle nuove Npe verranno applicati solo gli accantonamenti prudenziali di primo pilastro, con un calendario che prevede la copertura al 100% - a seconda dei casi - al terzo, settimo e nono anno”, ha precisato il quotidiano finanziario.

Il BancoBPM resta la migliore nel comparto (+1,5% a 1,762 euro).

STM maglia nera al FTSEMib, in conseguenza all'ipotesi di nuovi dazidalla Cina. Il titolo del gruppo italofrancese perde il 2,78% a 15,885 euro.

Tenaris perde mezzo punto percentuale (-0,47% a 9,842 euro). La società ha comunicato di essersi aggiudicata un contratto per la fornitura di tubi e servizi Rig Direct da Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC). Il valore della commessa è pari a 1,9 miliardi di dollari. Il contratto ha una durata di 5 anni, con la possibilità di estensione per ulteriori due esercizi. Tenaris ha aggiunto che rafforzerà la propria presenza ad Abu Dhabi, con l’obiettivo di garantire un migliore servizio per ADNOC.

Confinvest resta sospesa per eccesso di scostamento, dopo aver segnato un calo teorico dell'8,9%. Il titolo della compagnia, quotata all’AIM Italia e attiva nel mercato dell’intermediazione di Oro da Investimento (lingotti e monete), ha segnato un ultimo prezzo di 4,03 euro alle ore 15.45. Le azioni Confinvest hanno registrato una forte volatilità nelle ultime sedute. Il titolo è stato collocato all’AIM Italia il 1° agosto 2019 a un prezzo di 1,5 euro per azione e ha toccato un massimo a 6,08 euro nella seduta del 22 agosto.

Trevi Group in forte rialzo (+3,49% a 0,252 euro). La società ha comunicato che la famiglia Trevisani (in proprio e nella qualità di azionisti indiretti del socio Trevi Holding) ha presentato un’ipotesi di adesione agli accordi sottoscritti in data 5 agosto 2019 per la realizzazione della manovra finanziaria. La stessa famiglia ha avanzato la possibilità di risoluzione dei contrasti e delle controversie giudiziarie.