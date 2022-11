Il FTSEMib consolida il rialzo. Sale Enel

Il colosso elettrico ha presentato il piano strategico per il triennio 2023-2025. In ripresa i titoli del settore petrolifero: in evidenza ENI e Tenaris

22 nov 2022 ore 14:12

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano progressi frazionali. Alle ore 14.10 il FTSEMib registrava un rialzo dello 0,56% a 24.493 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.351 punti e un massimo di 24.545 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,53%. Andamento opposto per il FTSE Italia Mid Cap (+0,3%) e per il FTSE Italia Star (-0,09%). Il bitcoin si attesta poco sopra i 15.500 dollari (meno di 15.500 euro). Lo spread Btp-Bund si attesta poco sopra i 190 punti, con il rendimento del Btp decennale che si è riportato sotto il 3,95%. L’euro è tornato oltre gli 1,025 dollari. Enel registra un progresso dell'1,12% a 5,142 euro. Il colosso elettrico ha presentato il piano strategico per il triennio 2023-2025, con l’obiettivo di focalizzarsi su una filiera industriale integrata verso un’elettrificazione sostenibile. Inoltre, Enel ha rivisto la politica dei dividendi nel periodo in esame. In ripresa i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a gennaio 2023) è risalito oltre gli 81 dollari al barile. In evidenza ENI (+3,84% a 13,96 euro). Gli analisti di Citigroup hanno incrementato il target price sul colosso petrolifero, portandolo a 14 euro; gli esperti hanno confermato il giudizio "Hold" (mantenere). Buone performance anche per Saipem (+1,11%) e Tenaris (+5,15%). In rosso il Monte dei Paschi di Siena (-0,94% a 1,7828 euro). Dalle comunicazioni diffuse dalla Consob il 21 novembre 2022 si apprende che il 15 novembre la partecipazione detenuta da Allspring Global Investments nel capitale della banca si era ridotta allo 0,058%. In precedenza, il fondo era accreditato di una partecipazione del 6,806% dell'istituto senese. Sempre dal 15 novembre, AXA è accreditata del 7,976% del capitale di Monte dei Paschi di Siena. Seduta negativa per Interpump (-1,14% a 43,5 euro). La società ha comunicato che l'azionista IPG Holding ha ceduto 455.000 azioni mediante una procedura di accelerated bookbuilding riservato ad investitori qualificati in Italia ed all’estero. L'operazione si è perfezionata a un prezzo di 42,7 euro per azione, rispetto ai 44 euro della chiusura di lunedì 21 novembre.

