FTSEMib sempre negativo. Ancora vendite sui bancari

Piazza Affari e le borse europee registrano ribassi frazionali a metà pomeriggio. Gamenet Group in forte ribasso. Juventus FC la migliore al FTSEMib

22 mag 2019 ore 16:05

Piazza Affari e le principali borse europee registrano ribassi frazionali a metà pomeriggio.

Alle 16.00 il FTSEMib era in flessione dello 0,41% a 20.614 punti (minimo a 20.503 punti), mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,38%. Variazioni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (-0,13%) e per il FTSE Italia Star (+0,3%).

L’euro si attesta oltre gli 1,115 dollari, mentre il bitcoin resta intorno agli 8.000 dollari (oltre 7.000 euro).

Lo spread tra Btp e Bund oscilla tra i 270 e i 275 punti.

Altra giornata di vendite per i bancari.

Il Monte dei Paschi di Siena è in ribasso dello 0,44% a 1,138 euro. L’amministratore delegato dell’istituto senese, Marco Morelli, ha confermato l’obiettivo di ridurre lo stock di unlikely to pay (UTP), ossia le inadempienze probabili di 2 miliardi di euro nell’esercizio in corso, ma ha precisato che il contesto economico non facilità questo tipo di operazioni. Il manager ha aggiunto che l’attuale spread tra Btp e bund tedeschi risulta gestibile e non si è detto preoccupato sul futuro dell’azionariato della banca dopo le prossime elezioni europee.

Ancora uno scivolone di BPER Banca (-2,01% a 3,55 euro), che si aggiunge al 2,63% lasciato sul terreno nella seduta di martedì.

Azimut Holding perde lo 0,06% a 15,39 euro. L’agenzia Fitch ha peggiorato a “F3” il rating a breve termine sulla solidità finanziaria della compagnia, mentre ha confermato a “BBB” il giudizio a lungo termine. Le prospettive sui rating di Azimut Holding per i prossimi trimestri restano “Negative”, sulla base dello scenario altamente competitivo per il risparmio gestito in Italia.

Juventus FC registra la migliore performance di giornata al FTSEMib. Il titolo del club bianconero è in rialzo del 5,68% a 1,4425 euro, riportandosi sui valori di metà aprile. La società è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo la risoluzione del contratto con Massimiliano Allegri. Il quotidiano sportivo La Gazzetta dello Sport ha parlato di un contatto con Maurizio Sarri, attuale manager del Chelsea ed ex allenatore del Napoli. I principali bookmaker puntano sulla suggestione Josep Guardiola, l’attuale allenatore del Manchester City. Tra i tecnici italiani resta in corsa l’attuale allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, fresco vincitore della Coppa Italia.

Gamenet Group registra una flessione dell’8,82% a 8,27 euro. TCP Lux Eurinvest ha completato la cessione di massime 4.500.000 azioni ordinarie della società quotata al segmento STAR, corrispondenti al 15% del capitale dell’azienda. La vendita è stata perfezionata a prezzo per azione pari a 8,35 euro, corrispondenti a un valore pari a 37,58 milioni di euro. Gamenet Group aveva terminato la seduta di martedì a 9,07 euro. L’operazione è avvenuta attraverso una procedura di accelerated book building riservata a investitori istituzionali.