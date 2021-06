FTSEMib, l'avvio è negativo

Generali registra un frazionale calo. Ottimo avvio di giornata per illimityBank dopo l'approvazione del piano strategico per il periodo 2021/2025

22 giu 2021 ore 09:24

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta con variazioni frazionali.

Alle 09.20 il FTSEMib era in flessione dello 0,32% a 25.316 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in calo dello 0,29%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,04%) e il FTSE Italia Star (-0,18%).

I principali indici azionari statunitensi hanno iniziato la settimana in territorio positivo. Il Dow Jones ha guadagnato l’1,76% a 33.877 punti, mentre l’S&P500 ha messo a segno un progresso dell'1,4% a 4.225 punti. Più limitato il rialzo del Nasdaq (+0,79% a 14.141 punti).

Immediato rimbalzo per la borsa di Tokyo, dopo la pesante correzione subita nella prima seduta della settimana. L'indice Nikkei è balzato del 3,12% a 28.884 punti, poco sotto al massimo intraday a 28.895 punti.

Il bitcoin si attesta a 32.500 dollari (circa 27.500 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma a 105 punti.

L’euro si attesta a 1,19 dollari.

Generali registra un frazionale calo dello 0,27% a 16,89 euro. Il Leone di Trieste ha firmato un accordo per l'acquisto della maggioranza delle azioni detenute da AXA e Affin rispettivamente nelle joint venture AXA Affin General Insurance Berhad (il 49,99% da AXA e il 3% da Affin e da altri azionisti di minoranza) e AXA Affin Life Insurance Berhad (il 49% da AXA e il 21% da Affin). Inoltre, generali ha presentato la richiesta alle autorità locali per acquisire la restante quota di MPI Generali Insurans Berhad (MPI Generali) da Multi-Purpose Capital Holdings Berhad (MPHB Capital), joint venture partner in Malesia. Il corrispettivo totale delle operazioni è pari a 262 milioni di euro, mentre l’impatto stimato sul Solvency Ratio è pari a circa -3,5 punti percentuali.

illimityBank ha iniziato la giornata con un rialzo dell’1,42% a 12,14 euro. L’istituto ha approvato il piano strategico per il periodo 2021/2025. illimityBank ha fornito anche alcune indicazioni sulla politica dei dividendi che sarà adottata nel periodo in esame.