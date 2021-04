Il FTSEMib chiude con un rialzo dell'1%

Nessuna sorpresa dalla BCE: la banca centrale ha confermato le principali indicazioni di politica monetaria. Ottime performance per le utilities: brilla Enel

22 apr 2021 ore 17:45

Chiusura positiva per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, dopo che la BCE ha confermato le principali indicazioni di politica monetaria. Kaspar Hense - Senior Portfolio Manager di BlueBay Asset Management - ha segnalato che Christine Lagarde ha offerto ai mercati una guida salda in una fase di grande incertezza. "Il focus sull’outlook nebuloso in relazione alla crisi pandemica ha dato ai mercati una conferma sufficiente del fatto che la BCE continuerà a fornire supporto almeno per il momento", ha aggiunto l'esperto. Andrea Scauri - gestore azionario Italia di Lemanik - ha segnalato che il mercato azionario italiano ha sovraperformato quello europeo, continuando a beneficiare dell'effetto Draghi e del significativo impatto positivo delle misure della BCE, che hanno portato a un'ulteriore riduzione del costo di finanziamento del debito pubblico. "Questo trend è destinato a continuare grazie a una forte riduzione del rischio politico e al pieno sostegno a Draghi da parte dei principali partiti politici per attuare efficacemente il recovery fund", ha ipotizzato l'esperto.

Il FTSEMib ha guadagnato lo 0,98% a 24.398 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 24.176 punti e un massimo di 24.414 punti. Il FTSE Italia All Share ha segnato un rialzo dell'1,03%. Performance migliori per il FTSE Italia Mid Cap (+1,17%) e per il FTSE Italia Star (+1,45%). Nella seduta del 22 aprile 2021 il controvalore degli scambi è sceso a 1,96 miliardi di euro, rispetto ai 2,1 miliardi di mercoledì; sono passate di mano 472.460.244 azioni (539.204.712 nella seduta di mercoledì). Su 440 titoli trattati, 297 hanno registrato una performance positiva, mentre i ribassi sono stati 117; invariate le restanti 26 azioni.

Alle 17.40 il bitcoin si attestava a 54.500 dollari (circa 45.500 euro).

Lo spread Btp-Bund è rimasto oltre i 100 punti. E' proseguito il collocamento della terza emissione del Btp Futura: nelle prime quattro giornate di offerta il titolo, con scadenza 2037, ha ottenuto richieste per circa 5,15 miliardi di euro.

L’euro ha oscillato tra gli 1,2 e gli 1,205 dollari.

BPER Banca ha chiuso in territorio positivo (+0,17% a 1,808 euro). A seguito dell’assemblea degli azionisti il consiglio di amministrazione dell’istituto ha proceduto alla nomina delle cariche sociali, designando Flavia Mazzarella alla carica di presidente e Piero Luigi Montani alla carica amministratore delegato.

Da segnalare le ottime performance di STM (+2,14% a 31,71 euro) e di NEXI (+4,97%).

Giornata positiva per le utilities. Spicca il rialzo di Enel (+2,72% a 8,718 euro).

Seduta senza scossoni per Juventus FC (+0,66% a 0,758 euro), dopo la pesante correzione subita il giorno precedente.

Giornata nervosa per Brunello Cucinelli (+0,47% a 42,62 euro). Il gruppo del cachemire ha chiuso i primi tre mesi del 2021 con ricavi per 164,6 milioni di curo, in crescita del 5,1% rispetto ai 156,7 milioni ottenuti nei primi tre mesi dello scorso anno. Per il 2021 il management di Brunello Cucinelli ha confermato le stime di crescita del fatturato tra il 15% e il 20% rispetto al 2020.