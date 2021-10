FTSEMib negativo a metà giormata

Vendite sui titoli del settore bancario: BancoBPM e UniCredit perdono oltre un punto percentuale. All’AIM Italia in evidenza Intermonte Partners SIM, nel giorno del debutto

21 ott 2021 ore 13:04

In frazionale ribasso i maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee. Vincent Chaigneau - Head of Research di Generali Investments - ha segnalato che la compagnia ha continuato a ridurre la posizione di "overweight" (sovrappesare) sulle attività rischiose, a causa delle recenti e crescenti preoccupazioni per la crisi energetica. "L'aumento dei prezzi delle materie prime è tossico per l'economia e i mercati, per almeno tre motivi: assottiglia sia i margini delle aziende che il potere d'acquisto dei consumatori, e può richiedere una stretta più veloce e audace per quanto concerne la politica monetaria", ha puntualizzato l'esperto.

Alle 13.00 il FTSEMib era in calo dello 0,33% a 26.495 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 26.386 punti e un massimo di 26.540 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,27%. Intorno alla parità il FTSE Italia Mid Cap (+0,15%) e il FTSE Italia Star (-0,01%).

Il bitcoin è sceso a 65.500 dollari (meno di 56.500 euro), dopo aver sfiorato quota 67mila doillari.

Lo spread Btp-Bund si attesta poco sotto i 105 punti.

L’euro è tornato sotto gli 1,165 dollari.

Vendite sui titoli del settore bancario.

Seduta negativa per UniCredit (-1,41% a 11,49 euro). L’agenzia Fitch ha confermato i rating sulla solidità finanziaria dell’istituto e ha ribadito a “stabile” il rating.

Prese di beneficio sul BancoBPM (-2,2% a 2,891 euro), dopo che nelle precedenti cinque sedute il titolo dell’istituto guidato da Giuseppe Castagna aveva guadagnato il 9,5%.

In rosso i titoli del settore petrolifero, dopo che il prezzo del greggio a New York (contratto con scadenza a novembre 2021) è sceso sotto gli 83 dollari al barile.

ENI cede lo 0,88% a 12,21 euro. Performance peggiori per Saipem (-1,43% a 2,2 euro) e Tenaris (-0,94% a 10,02 euro).

Al segmento STAR forte volatilità su IGD SIIQ (+1,2% a 4,22 euro). La società ha comunicato di aver siglato con ICG’s Sale & Leaseback Fund un accordo avente ad oggetto la cessione di un portafoglio di ipermercati e supermercati per un valore pari a 140 milioni di euro. Al netto della quota reinvestita nel fondo, IGD SIIQ incasserà dalla cessione circa 112 milioni di euro al momento del closing, previsto nel quarto trimestre 2021. Inoltre, IGD SIIQ ha comunicato che l'agenzia Fitch ha confermato il rating Investment Grade "BBB-", modificando l’outlook da "Negativo" a "Stabile".

All’AIM Italia in evidenza Intermonte Partners SIM, nel giorno del debutto. Il titolo registra un balzo del 9,52% a 3,0665 euro. Il prezzo di collocamento delle azioni era stato fissato in 2,8 euro per azione, con una conseguente capitalizzazione iniziale della società pari a circa 101,3 milioni di euro.