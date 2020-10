FTSEMib, la partenza è negativa

Prese di beneficio su BPER Banca, dopo aver terminato la seduta del 20 ottobre con un balzo del 9,5%. Atlantia ha iniziato la giornata con una flessione

21 ott 2020 ore 09:20

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee hanno iniziato la seduta con ribassi frazionali.

Alle 09.15 il FTSEMib era in flessione dello 0,23% a 19.437 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,22%. In rosso anche il FTSE Italia Mid Cap (-0,13%) e il FTSE Italia Star (-0,35%).

Discreta giornata per i principali indici azionari statunitensi, che hanno registrato progressi di poco inferiori al mezzo punto percentuale. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,4% a 28.309 punti, mentre l’S&P500 ha messo a segno un rialzo dello 0,47% a 3.443 punti. Sopra la parità anche il Nasdaq (+0,33% a 11.516 punti).

In moderato progresso la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato la seduta con frazionale rialzo dello 0,31% a 23.639,5 punti.

L’euro ha superato gli 1,185 dollari, mentre il bitcoin si attesta poco sopra i 12.000 dollari (oltre 10.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma poco sopra i 130 punti.

Bancari sempre in evidenza a Piazza Affari.

Prese di beneficio su BPER Banca (-3,88% a 1,2495 euro), dopo aver terminato la seduta del 20 ottobre con un balzo del 9,5%.

Atlantia ha iniziato la giornata con una flessione dell’1,01%, dopo la forte volatilità registrata nelle precedenti sedute. Il consiglio di amministrazione della holding delle infrastrutture ha esaminato la lettera di offerta preliminare per l’acquisto dell’intera partecipazione dell’88% detenuta in Autostrade per l’Italia inviata da CDP Equity, The Blackstone Group International Partners e Macquarie Infrastructure and Real Assets. Secondo Atlantia i termini economici e le relative condizioni non sono non ancora conformi e idonei ad assicurare l’adeguata valorizzazione di mercato della partecipazione. Tuttavia, pur essendo scaduto il periodo di esclusiva, il CdA della holding ha deliberato di proseguire le trattative con CDP e i co-investitori fino al 27 ottobre.

Avvio di seduta incerto per STM (-0,24%), dopo che il colosso statunitense Texas Instruments ha diffuso i risultati del terzo trimestre del 2020.

Juventus FC invariata, mentre il titolo S.S. Lazio è sospeso per eccesso di rialzo dopo aver segnato un progresso teorico dell’11,8%. Entrambi i club calcistici hanno iniziato con una vittoria la Champions League 2020/2021.

Al segmento STAR Tesmec sospesa per eccesso di rialzo, dopo aver segnato un progresso teorico dell’8%. La società ha comunicato i risultati preliminari relativi ai primi nove mesi del 2020, periodo chiuso con ricavi proforma per 119 milioni di euro, che includono il Gruppo 4Service su base novestrale (rispetto ai 144,2 milioni di euro al 30 settembre 2019). I ricavi di gestione sono stati pari a 116,8 milioni di euro. Il margine operativo lordo proforma è stato pari a 17,6 milioni di euro che includono il Gruppo 4Service su base novestrale (rispetto ai 17,4 milioni di euro al 30 settembre 2019). L’EBITDA gestionale è stato pari a 15,7 milioni di euro. A fine settembre il portafoglio ordini era pari a 238 milioni di euro; includendo l’aggiudicazione per circa 50 milioni della gara RFI indetta per la produzione di veicoli di diagnostica, il portafoglio ordini si attesterebbe a circa 288 milioni di euro.