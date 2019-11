Borsa Italiana in rosso. Vendite su FCA

Avvio in rosso, come nelle attese, per Milano e le altre maggiori piazze europee. Molte le società da seguire a Piazza Affari: FCA parte in ribasso in scia alle accuse di General Motors

21 nov 2019 ore 09:29

Avvio in rosso, come nelle attese, per Milano e le altre maggiori piazze europee. Molte le società da seguire a Piazza Affari: FCA parte in ribasso in scia alle accuse di General Motors.

In rosso la chiusura di ieri degli indici americani: il Dow Jones è sceso dello 0,4% a 27.821 punti mentre lo Standard & Poor's 500 ha perso lo 0,38% a 3.108 punti. Segno meno anche per il Nasdaq (-0,51% a 8.527 punti).

Così dopo le prime fasi di contrattazione il FTSEMib perde lo 0,81% a 23.162 punti mentre l'All Share arretra dello 0,8% a 25.216 punti. Sulla stessa linea Mid Cap (-0,72%) e Star (-0,71%).

Tra i singoli titoli male FCA (-3,15%). Ieri General Motors ha comunicato che promuoverà una causa contro il Lingotto che nel periodo tra il 2009 e il 2015 avrebbe manipolato con tangenti i round negoziali con il sindacato statunitense United Auto Workers. Si tratta di accuse decisamente gravi che la società italo americana respinge con forza. Con un comunicato FCA ha dichiarato che "le accuse mosse da General Motors non siano altro che un tentativo senza basi di distogliere l’attenzione dalle sfide proprie di quella società, in un momento in cui FCA sta dimostrando di essere un concorrente sempre più forte e continua a creare importante valore per tutti i suoi stakeholders, implementando con successo la propria strategia di lungo periodo”. FCA, in tema di strategie future, cita anche l’operazione di fusione con PSA.

Poco sopra la parità Snam (+0,11%). Il gruppo della rete del gas ha approvato il piano industriale 2019-2023. La società ha confermato o migliorato i target precedentemente formulati nel piano precedente, con base 2017. Confermata la politica dei dividendi: la cedola dovrebbe crescere mediamente del 5% all’anno al 2022.

Tra i bancari UBI Banca (-0,25%) ha reso noto che l'agenzia di rating DBRS MORNINGSTAR ha confermato tutti i giudizi sul merito dell'istituto.

Avvio in rosso per IntesaSanpaolo (-0,45%). Il Sole24Ore ha rilanciato le indiscrezioni circolate ieri su colloqui in corso con Nexi (-0,71%) in vista di un possibile rafforzamento della partnership commerciale: si starebbe ragionando sul conferimento di alcuni asset specializzati da parte di IntesaSanpaolo in Nexi, in cambio di una quota azionaria di minoranza.