Resta positiva l'intonazione del FTSEMib

Giornata brillante per i bancari. Lo spread tra Btp e bund con scadenza decennale oscilla tra i 315 e i 320 punti. bene anche Generali, dopo la presentazione del piano al 2021

21 nov 2018 ore 10:41

Piazza Affari e le principali borse europee si confermano in territorio positivo, dopo i forti ribassi subiti ieri. Torna protagonista la politica italiana: la Commissione Europea pubblica il parere definitivo sui Documenti Programmatici di Bilancio dei Paesi membri. Gli analisti di IntesaSanpaolo hanno ricordato che la commissione dovrebbe confermare la sostanziale bocciatura della manovra, nonostante le marginali modifiche inserite nella versione del DPB inviata dal governo italiano lo scorso 13 novembre. Intanto, prosegue il collocamento della quattordicesima tranche del Btp Italia: nelle prime due giornate la richiesta di titoli è stata pari a poco più di 720 milioni di euro.

Alle 10.40 il FTSEMib guadagnava lo 0,96% a 18.648 punti, mentre il FTSE Italia All Share era in rialzo dello 0,84%. Poco sotto la parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,06%) e il FTSE Italia Star (-0,09%). Alla stessa ora il controvalore degli scambi era pari a oltre 500 milioni di euro.

L’euro è sceso sotto 1,14 dollari; il bitcoin si attesta oltre i 4.500 dollari (poco più di 4.000 euro).

Lo spread tra Btp e bund con scadenza decennale oscilla tra i 315 e i 320 punti.

Giornata brillante per i bancari. Il presidente vicario della Consob, Anna Genovese, ha dichiarato che la commissione non sta valutando l’ipotesi di vietare le vendite allo scoperto sui titoli del settore bancario, come ventilato ieri dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, il leghista Giancarlo Giorgetti.

Seduta positva per Unicredit (+1,34% a 10,644 euro). Il Sole24Ore ha scritto dell'esistenza di un piano riservato, esaminato dei vertici della banca, che contiene l'ipotesi di procedere con una scissione in due dell'istituto: da una parte le attività italiane, dall’altra quelle estere, ossia i business in Germania, Austria, Centro Est Europa, Turchia e Russia. Secondo quanto scrive il Sole24Ore "la divisione corporate & investment banking (Cib) sarebbe frazionata, confluendo in maggior misura nella Unicredit estera che con ogni probabilità avrebbe sede in Germania". I vertici di Unicredit non hanno voluto commentare queste indiscrezioni.

Bene anche IntesaSanpaolo (+1,93% a 1,915 euro). MF ha descritto l'opera di pulizia di bilancio compiuta dall’istituto sul portafoglio delle banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca, acquisite lo scorso anno. Secondo MF "nel terzo trimestre dell’anno lo stock di crediti in bonis ad alto rischio riclassificati a deteriorati è salito di 143 milioni toccando un valore lordo complessivo di 715 milioni (610 milioni netti)". Intanto, dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 16 novembre il BlackRock ha ridotto la partecipazione detenuta nel capitale dell’istituto, portandola dal 5,078% al 4,692%.

Il BancoBPM prova il rimbalzo (+5,81% a 1,804 euro). Dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il novembre Morgan Stanley ha ridotto la partecipazione aggregata nell’istituto, portandola dal 7,756% al 2,586%.

Banca Carige guadagn ail 5,88% a 0,0018 euro. Il consiglio di amministrazione di Banca Carige ha esaminato la proposta di raggruppare le azioni ordinarie e di risparmio in circolazione nel rapporto di una nuova azione ordinaria ogni 1.000 azioni ordinarie possedute e di una nuova azione di risparmio ogni 1.000 azioni di risparmio possedute. Inoltre, i vertici hanno proposto la conversione facoltativa delle azioni di risparmio in azioni ordinarie.

Generali è in progresso dell’1,98% a 14,44 euro. La compagnia assicurativa ha presentato il nuovo piano industriale per il triennio 2019/2021. Nel dettaglio il Leone di Trieste si impegna a far crescere i profitti, con un target del tasso annuo composto di crescita degli utili per azione compreso tra il 6% e l’8%, negli esercizi tra il 2018 e il 2021. Generali ha poi definito la sua politica dei dividendi e prevede di distribuire in cedole (il cosiddetto payout ratio) una quota compresa tra il 55% e il 65%. Il colosso assicurativo punta su “un livello attrattivo di profittabilità” e si pone l’obiettivo di un ROE (Return on Equity, ossia il rendimento del capitale) medio superiore all’11,5%. Tra gli obiettivi di Generali, in termini di ottimizzazione finanziaria, c’è l’aumento della generazione di cassa a una quota superiore di 10,5 miliardi di euro nel periodo 2019-2021. Il management di Generali ha messo sul piatto investimenti per circa un miliardo di euro, destinati a iniziative strategiche interne nel triennio 2019/2021.

Enel sale dell’1,76% a 4,679 euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari dopo la presentazione del piano industriale al 2021. Mediobanca ha aumentato da 5,3 euro a 5,4 euro il target price su Enel, in seguito al miglioramento delle stime finanziarie per il triennio 2019/2021; gli esperti di Piazzetta Cuccia hanno anche migliorato da “Neutrale” ad “Outperform” (farà meglio del mercato) il giudizio, dopo il ribasso subito dal titolo negli ultimi sei mesi: il valore delle azioni è passato dai 5,4 euro di inizio maggio ai 4,598 euro della chiusura di ieri. Stessa indicazione da MainFirst, che ha alzato a 5,4 euro il target price su Enel e ha migliorato ad “Outperform” il rating. Inoltre, dalle comunicazioni giornaliere diffuse dalla Consob si apprende che il 16 novembre il gruppo norvegese Norges Bank è diventato uno dei maggiori azionisti del colosso elettrico con una quota del 3,046% del capitale.