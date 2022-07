Piazza Affari in forte calo: FTSEMib -2%

Giornata decisamente negativa per i titoli bancari, in scia agli sviluppi della crisi di governo in Italia e in attesa delle decisioni della BCE. Spread Btp-Bund oltre i 235 punti

21 lug 2022 ore 10:05

Intonazione negativa per i maggiori indici di Borsa Italiana e per le principali piazze finanziarie europee, con Piazza Affari che registra la peggiore performance di giornata nel Vecchio Continente. Sono due i temi che terranno banco sui mercati azionari nella seduta odierna: la crisi di governo in Italia e le decisioni di politica monetaria della BCE. In particolare, l’istituto centrale è pronto ad alzare i tassi di interesse di 25 punti base e potrebbe dare indicazioni sul nuovo strumento anti-frammentazione.

Alle ore 10.00 il FTSEMib registrava una flessione del 2,07% a 20.906 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva il 2,01%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-1,55%) e per il FTSE Italia Star (-0,79%).

Lo spread Btp-Bund si è allargato oltre i 235 punti, dopo che il rendimento del titolo italiano con scadenza a 10 anni è balzato al 3,65%. Secondo Annalisa Piazza - Fixed-Income Research Analyst di MFS Investment Management - è probabile che nelle prossime settimane lo spread Btp-Bund si allarghi, in seguito alle tensioni politiche in Italia. Tuttavia, l'analista esclude che lo spread raggiunga i livelli visti durante la crisi finanziaria globale o nel 2018-19, quando si discutevano le questioni esistenziali dell'Eurozona. "Ma è certo che ulteriori incertezze saranno scontate nei prezzi", ha concluso Annalisa Piazza.

Il bitcoin oscilla intorno ai 23.000 dollari (meno di 22.500 euro).

L’euro si è portato sotto gli 1,02 dollari.

Giornata decisamente negativa per i titoli del settore bancario, dopo la correzione subita nella seduta precedente, in scia agli sviluppi della crisi di governo in Italia e in attesa delle decisioni di politica monetaria della BCE.

Spiccano le flessioni di BancoBPM (-6,24%), di IntesaSanpaolo (-5,19%) e di UniCredit (-6,33% a 8,439 euro).

Performance peggiore per Poste Italiane (-7,12%).

In forte ribasso anche ENI (-3,29% a 10,806 euro). Il Cane a sei zampe ha pubblicato il consensus degli analisti relativi ai dati finanziari del secondo trimestre 2022. Le stime pubblicate sul sito Internet del colosso petrolifero indicano, per il periodo aprile-giugno un utile operativo adjusted di 5,24 miliardi di euro e un utile netto adjusted pari a 3,27 miliardi di euro.