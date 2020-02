Piazza Affari limita il passivo: FTSEMib di nuovo a 25mila punti

Bancari sempre protagonisti, dopo alcune prese di beneficio nella seduta di ieri: spicca il forte ribasso di UniCredit. In rosso anche Telecom Italia TIM

21 feb 2020 ore 11:36

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee registrano minimi ribassi nell’ultima seduta della settimana. Oggi a Piazza Affari è giornata di scadenze tecniche: sono arrivati a termine i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati febbraio 2020.

Alle 11.35 il FTSEMib era in calo dello 0,22% a 25.024 punti, dopo essere sceso fino a 24.844 punti. Alla stessa ora il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,21%. Intonazione negativa anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,18%) e per il FTSE Italia Star (-0,04%).

L’euro è tornato oltre gli 1,08 dollari, mentre il bitcoin si è riportato poco sopra i 9.500 dollari (circa 9.000 euro).

Lo spread Btp-Bund resta a 136 punti.

Bancari sempre protagonisti, dopo alcune prese di beneficio nella seduta di ieri.

Il Monte dei Paschi di Siena è sospeso per eccesso di rialzo, dopo aveer segnato un progresso teorico del 4,9%. L’amministratore delegato dell'istituto senese, Marco Morelli, ha comunicato ai membri del consiglio di amministrazione e ai membri del Comitato di Direzione di aver informato il ministro dell’Economia e delle Finanze della sua indisponibilità a ricandidarsi alla guida della banca.

UBI Banca è in flessione dello 0,8% a 4,196 euro. L’agenzia Moody’s ha posto in revisione per possibile upgrade tutti i principali rating a lungo termine sulla solidità patrimoniale dell’istituto, in conseguenza all'offerta pubblica di scambio promossa da IntesaSanpaolo (-0,41% a 2,5395 euro). La stessa Moody’s ha confermato rating e outlook sull’istituto guidato da Carlo Messina e su BPER Banca (-0,88% a 4,157 euro).

Vendite anche su UniCredit (-2,97% a 13,31 euro). Gli operatori collegano le vendite sul titolo alle indiscrezioni riportare dall’agenzia Bloomberg secondo cui il numero uno dell'istituto, Jean Pierre Mustier, sarebbe in uscita dalla banca per approdare alla guida di HSBC Holdings. Da UniCredit non sono arrivati commenti a queste indiscrezioni.

Telecom Italia TIM è in flessione dello 0,16% a 0,5139 euro. La Repubblica ha scritto che uno dei più grandi fondi infrastrutturali statunitensi, KKR, avrebbe messo sul piatto un’offerta per la rete della compagnia telefonica italiana. Il quotidiano ha precisato che l’oggetto dell'interesse del colosso USA sarebbe "una quota di minoranza della sua rete secondaria, cioè l’infrastruttura in rame e in fibra che dall’armadietto della strada arriva fino a dentro le case degli italiani".

Tenaris registra uno scivolone del 4,02% a 9,416 euro. Non si sono fatte attendere le indicazioni delle banche d’affari dopo la diffusione dei risultati del 2019. Gli analisti di Jefferies hanno limato da 13 euro a 12 euro il target price sulla società, in seguito alla riduzione delle stime sulla redditività per l’esercizio in corso; tuttavia gli esperti hanno confermato l’indicazione di acquisto delle azioni, in quanto il nuovo prezzo obiettivo implica ancora un rialzo del 25% rispetto all’attuale quotazione del titolo.