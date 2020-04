Il FTSEMib accelera al ribasso. Tonfo di ENI

Forti vendite (come nelle previsioni) per i petroliferi, dopo l’incredibile tonfo subito dal greggio a New York. Andamento negativo anche per i titoli bancari

21 apr 2020 ore 09:54

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee accelerano al ribasso e registrano flessioni nell'ordine del 2%.

Alle 09.10 il FTSEMib era in calo dello 0,98% a 16.987 punti, mentre il FTSE Italia All Share perdeva lo 0,9%. Segno meno anche per il FTSE Italia Mid Cap (-0,51%) e per il FTSE Italia Star (-0,62%).

L’euro si attesta poco sotto gli 1,085 dollari.

Lo spread Btp-Bund si conferma a 240 punti.

Forti vendite (come nelle previsioni di preapertura) per i titoli del settore petrolifero, dopo l’incredibile tonfo subito dal greggio a New York: il derivato con scadenza a maggio 2020 è crollato fino a un valore negativo di oltre 30 dollari al barile, mentre quello con scadenza a giugno si attesta intorno ai 20 dollari al barile.

ENI registra uno scivolone del 4,86%. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto a depositare le liste per il rinnovo del consiglio di amministrazione del Cane a sei zampe: Claudio Descalzi sarà confermato alla carica di amministratore delegato, alla terza nomina e nonostante le critiche di alcuni esponenti del M5S; il manager sarà affiancato alla presidenza da Lucia Calvosa.

Saipem perde il 4,46%.

Prevalgono le vendite sui titoli del settore bancario.

In frazionale ribasso Monte dei Paschi di Siena (-0,73%). Previste novità ai vertici della banca toscana: secondo le indicazioni pubblicate dal Tesoro la carica di amministratore delegato sarà affidata a Guido Bastianini, affiancato da Patrizia Grieco alla carica di presidente. Intanto, il Sole24Ore ha fornito un aggiornamento sulla situazione della banca, segnalando che l’emergenza dovuta all’epidemia da coronavirus potrebbe rimettere in discussione il calendario definito dal ministero dell’Economia e delle Finanze per l’uscita dal capitale dell’istituto senese, al momento fissata per il 2021. In particolare, il quotidiano finanziario ha segnalato che i nuovi vertici dell’istituto dovranno affrontare il nodo relativo alla “cessione del pacchetto da circa 10 miliardi di crediti deteriorati ad Amco”, un passo necessario per trovare un acquirente per il Monte dei Paschi di Siena.

Performance peggiore per UniCredit (-2,1%).