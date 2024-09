Borse, scattano le prese di beneficio?

Oggi è giornata di importanti scadenze tecniche. Al MidCap Lottomatica potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata

20 set 2024 ore 08:30

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali piazze finanziarie europee dovrebbero iniziare l’ultima seduta della settimana con ribassi frazionali, dopo i forti rialzi messi a segno nella seduta precedente. Oggi è giornata di importanti scadenze tecniche: sono andati in scadenza i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici con termine a settembre 2024.

I principali indici azionari statunitensi hanno terminato la giornata in forte rialzo. Il Dow Jones ha chiuso in progresso dell'1,26% a 42.025 punti, dopo aver fissato il nuovo massimo storico a 42.161 punti. L'S&P500 ha guadagnato l’1,7% a 5.714 punti, sotto al nuovo massimo di 5.734 punti. Performance migliore per il Nasdaq (+2,51% a 18.014 punti).

Ancora una giornata decisamente positiva per la Borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha terminato l’ultima seduta della settimana con un rialzo dell’1,53% a 37.724 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 37.654 punti e un massimo di 37.975 punti. Nessuna sorpresa dalla Bank of Japan, che non ha apportato modifiche alla politica monetaria: il tasso di interesse a breve termine resta fermo allo 0,25%.

Il bitcoin ha sfiorato i 64.000 dollari (circa 57.000 euro).

Lo spread Btp-Bund si conferma a 135 punti, con il rendimento del Btp decennale che è sceso sotto il 3,55%.

L’euro ha superato gli 1,115 dollari.

Al FTSEMib focus su Campari, dopo il rimbalzo registrato nella seduta precedente.

Al MidCap Lottomatica potrebbe registrare variazioni importanti in avvio di giornata. L’azionista Gamma Intermediate ha concluso il collocamento di 15 milioni di azioni, rappresentanti circa il 6% del capitale della società, attraverso un collocamento privato mediante un’offerta tramite accelerated bookbuilding. Il prezzo unitario di vendita delle azioni è stato fissato a 11,1 euro, con uno sconto del 4,4% rispetto al prezzo di chiusura del titolo nella seduta del 19 settembre 2024 (11,61 euro).

All’Euronext Growth Milan focus su GT Talent Group, nel giorno del debutto nel listino dedicato alle PMI dinamiche e competitive. Le azioni della società sono state collocate a 4 euro, con una capitalizzazione iniziale di 5,2 milioni di euro.