Minimo rialzo per FTSEMib (che resta sopra i 22mila punti)

Oggi è giornata di scadenze tecniche: sono arrivati a termine i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati settembre 2019. In rialzo UBI banca ed ENI

20 set 2019 ore 10:25

I maggiori indici di Borsa Italiana e le principali borse europee registrano variazioni minime nell’ultima seduta della settimana. Oggi è giornata di importanti scadenze tecniche: sono arrivati a termine i future e i contratti di opzione sulle azioni e sugli indici datati settembre 2019.

Alle 10.20 il FTSEMib era in rialzo dello 0,22% a 22.176 punti, mentre il FTSE Italia All Share guadagnava lo 0,2%. Pochi spunti per il FTSE Italia Mid Cap (+0,16%) e per il FTSE Italia Star (-0,09%).

L’euro è tornato oltre gli 1,105 dollari.

Lo spread Btp-Bund si è riportato a 140 punti.

UBI Banca sale dello 0,39% a 2,592 euro. MF ha segnalato la nascita di un nuovo patto di consultazione all’interno all’azionariato dell’istituto. L’accordo riunirà la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (oggi primo azionista al 5,9%), la Fondazione Banca del Monte di Lombardia (4,9%) e le famiglie Bosatelli, Bombassei, Pilenga, Radici e Andreoletti. A questi si dovrebbe aggiungere la famiglia bresciana Beretta (che ha chiesto di aderire al patto), portando così la quota complessiva al 17,7%.

ENI si porta in positivo e guadagna lo 0,56% a 14,494 euro. Il consiglio di amministrazione del Cane a sei zampe ha ufficializzato la distribuzione dell’acconto sul dividendo 2020 (relativo all’esercizio 2019), per un ammontare di 0,43 euro: la cedola sarà staccata il 23 settembre.

Tenaris cede lo 0,84% a 9,966 euro. La società ha comunicato che l’ Argentine National Securities Commission ha autorizzato il delisting delle azioni dalla Borsa di Buenos Aires, senza procedere con il lancio di un’offerta pubblica. Il delisting delle azioni Tenaris sarà efficace a partire dalla chiusura del mercato azionario argentino del 10 ottobre 2019.

Juventus FC in calo dello 0,64% a 1,389 euro. Oggi si riunirà il consiglio di amministrazione del club bianconero per l’approvazione del bilancio dell’esercizio 2018/2019. La società calcistica avrebbe terminato l'esercizio con una perdita netta di circa 40 milioni di euro, sulla base dei dati comunicati dalla controllante EXOR.

Mediaset vira in rosso e perde lo 0,98% a 2,714 euro. Il Corriere della Sera ha scritto che il fondo Peninsula Capital metterà a disposizione del gruppo del Biscione un miliardo di euro per coprire l’eventuale recesso dei soci francesi di Vivendi nell’ambito dell’operazione che vedrà la nascita di MFE, Media For Europe e la fusione tra Mediaset e Mediaset España.

In forte ribasso OVS (-8,72% a 1,686 euro), dopo la diffusione dei risultati del primo semestre del 2019/2020. La società ha terminato il periodo in esame con ricavi per 650,6 milioni di euro, in flessione del 2,4% rispetto 666,4 milioni realizzati nella prima metà dello scorso esercizio; a parità di perimetro il calo è stato del 4%. In forte contrazione il margine operativo lordo rettificato, passato da 81,1 milioni a 62,5 milioni di euro (-22,9%); di conseguenza, la marginalità è scesa dal 12,2% al 9,6%. OVS ha terminato lo scorso semestre con un utile netto di 16,8 milioni di euro, in forte ribasso rispetto ai 32,8 milioni contabilizzati nella prima metà del 2018/2019.